В Германии призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в Бундестаге приняла стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины под названием "Миру на Украине нужен новый импульс".



По данным Bild, стратегия направлена на оказание еще большего давление на "внешнего агрессора", то есть Россию. Для того, чтобы оказать "устрашающее воздействие" документом предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии.

В Бундестаге надеются, что это может дать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины и склонить стороны к мирным переговорам.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать новые условия сосуществования России и Украины.