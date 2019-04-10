Делегация Алтайского края и ТАИФ наметили точки для дальнейшего сотрудничества

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казань с официальным визитом прибыла делегация Алтайского края во главе с министром промышленности и энергетики Алтайского края Александром Климиным. Одной из основных целей поездки стало посещение головного офиса Группы компаний ТАИФ. Татарстанскую делегацию на встрече возглавил заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслан Шигабутдинов.

Стороны обсудили точки пересечения интересов и возможности дальнейшего сотрудничества по ряду промышленных отраслей.

— С крупными предприятиями легче всего взаимодействовать, потому что у них огромная потребность в самых различных сферах: от социальной до производственной. Это может быть машиностроение, энергетика, теплоэнергетика, изготовление нестандартной продукции. Крупные компании Татарстана могут выступить якорем для развития потенциала наших предприятий, — рассказал «Реальному времени» Александр Климин.