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Немецкий депутат предложил распустить НАТО

07:42, 05.04.2019
Немецкий депутат предложил распустить НАТО
Фото: pixabay.com

Депутат бундестага Александр Ной заявил о необходимости роспуска НАТО из-за угрозы мировой безопасности. Об этом он написал в своей статье для газеты Die Freiheitslieb.

По его мнению, Североатлантический альянс сильно устарел, а также нарушает международное право, дискредитирует ООН и разжигает военные конфликты по всему миру. В качестве примера Ной привел столкновения в Югославии и Афганистане.

«НАТО — самый мощный и хорошо вооруженный военный союз в мире. На его государства-члены приходится более половины мировых военных расходов, более 1 трлн долларов к 2018 году», — переводят его слова «Известия».

Также он добавил, что НАТО развязывает военные конфликты исключительно ради получения ресурсов.

Напомним, ранее генсек НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ (запрещено в РФ).

Общество
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