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Роспотребнадзор и предприниматели подготовили проект нового СанПиН

07:58, 02.04.2019
Роспотребнадзор и предприниматели подготовили проект нового СанПиН
Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН.

Стороны приняли решение разделить санитарные правила на две части: обязательные для выполнения и методические рекомендации, которые помогут обеспечить выработку безопасной и качественной продукции.

Правила для предприятий включают в себя различные требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Методические рекомендации касаются вопросов, связанных с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции, обработкой помещения, требований к персоналу и так далее.

Документы в настоящее время проходят внутриведомственную правовую экспертизу.

Стоит отметить, что действующий СанПиН был утвержден в 2002 году. Последние поправки была внесены в июне 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан признали лучшим в России по отстаиванию прав потребителей.

Общество
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