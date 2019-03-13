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Татарстан признали лучшим в России по отстаиванию прав потребителей

14:02, 13.03.2019 5
Татарстан признали лучшим в России по отстаиванию прав потребителей
Фото: Максим Платонов

Защита прав потребителей в Татарстане оказалась на самом высоком уровне в России, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление сделала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова. Рейтинг регионов составило Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей.

Напомним, ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Роспотребнадзор недостаточно контролирует качество продовольственных товаров.

«Я нередко сталкиваюсь с фальсификатом — отсюда и такие выводы. Никто ничего не контролирует. Поэтому современным потребителям приходится быть весьма и весьма подкованными в плане того, что стоит, а что не стоит есть, приходится заниматься изучением таблицы Менделеева, различных техрегламентов, маркировок всевозможных добавок и так далее и тому подобное. Самим заботиться, по сути, о своем здоровье», — цитирует его «Российская газета».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Роспотребнадзор РТ ГРУБО нарушает законы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И как работа организации в РТ могло быть признано лучшей в РОССИИ мне непонятно....
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    Анонимно 14 марта
    Так это не работа Роспотребнадзора принята лучшей, а вообще система защиты в татарстане. А это движение, просто громкое название.
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  • Анонимно 13 марта
    Роспотребнадзор РТ отписывается и отправляет в суд. при этом даже не предлагает услуги по защите интересов в суде.
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    Анонимно 13 марта
    Правы на 100% - ничего для решения вопроса Роспотребнадзор не предпринимает, а отправляет в суд, не консультируя, никакой помощи не предлагая. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - девиз нашего общества.
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  • Анонимно 14 марта
    Только непонятно, при чем тут Марина Патяшина, не Роспотребнадзор РТ же признали лучшим в Росиии.
    Все таки есть другие организации и более известные, союз Потребителей РТ, например.
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