Татарстан признали лучшим в России по отстаиванию прав потребителей

Фото: Максим Платонов

Защита прав потребителей в Татарстане оказалась на самом высоком уровне в России, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление сделала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова. Рейтинг регионов составило Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей.

Напомним, ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что Роспотребнадзор недостаточно контролирует качество продовольственных товаров.

«Я нередко сталкиваюсь с фальсификатом — отсюда и такие выводы. Никто ничего не контролирует. Поэтому современным потребителям приходится быть весьма и весьма подкованными в плане того, что стоит, а что не стоит есть, приходится заниматься изучением таблицы Менделеева, различных техрегламентов, маркировок всевозможных добавок и так далее и тому подобное. Самим заботиться, по сути, о своем здоровье», — цитирует его «Российская газета».



