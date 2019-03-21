СМИ сообщили о планах РЖД по строительству нового офиса за 72 млрд рублей

РЖД планирует построить новый большой офис в Москве для размещения в нем всех своих дочерних компаний.

Проект получил название «РЖД-сити». Объект планируется разместить на грузовом дворе около Рижского вокзала. Общая площадь превышает 450 тыс. кв. м, стоимость объекта — 72 млрд рублей.

Планируется, что РЖД вложит не менее 10% собственных средств в стройку, остальные деньги будут привлечены у девелоперов и банков. Переезд позволит корпорации сократить операционные расходы и улучшить коммуникации между подразделениями, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Официальные комментарии по проекту «РЖД-сити» на данный момент отсутствуют.

Напомним, ранее в РЖД назвали возможные направления строительства ВСМ.