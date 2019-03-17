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Аргентина запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

11:45, 17.03.2019
Аргентина запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве
Фото: ru.wikipedia.org

Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) приняло решение запретить полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны.

Управление запретило эксплуатацию этих лайнеров всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине. Запрет будет действовать и на их полеты «над всей территорией» страны.

Как говорится в постановлении, запрет будет действовать до тех пор, пока расследование катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии не предоставит оснований для отмены меры, передает ТАСС.

Напомним, что в результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.

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