Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале военных учений.
По словам Мадуро, учения направлены на отработку мер для защиты национальных систем электро- и водоснабжения.
Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества. Причиной случившегося называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Спустя некоторое время полиция задержала двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны.
Во вторник, 12 марта, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что подача электричества восстановлена практически во всей стране.ОбществоВласть
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