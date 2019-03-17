Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале военных учений.

По словам Мадуро, учения направлены на отработку мер для защиты национальных систем электро- и водоснабжения.

Напомним, на прошлой неделе в большинстве штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества. Причиной случившегося называют саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Спустя некоторое время полиция задержала двух подозреваемых в атаке на энергосистему страны.



Во вторник, 12 марта, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес рассказал, что подача электричества восстановлена практически во всей стране.