Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях
Ни один российский регион не достиг всех установленных критериев качества медицинской помощи за последние 2 года.
Аудиторы Счетной палаты после анализа исполнения территориальных программ по здравоохранению выяснили, что уровень выполнения показателей качества медицины составил от 50 до 95,8% в зависимости от региона, сообщает РБК.
Отмечается, что по некоторым распространенным заболеваниям отсутствуют стандарты лечения. Кроме того, в 19 регионах страны за 2017 год был зафиксирован рост младенческой смертности по отношению к 2016 году.
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