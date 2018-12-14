Власти Нижнего Новгорода потратят на новогоднее украшение города 13 млн рублей

Нижегородское МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» потратит 12,9 миллиона на украшение территории Нижнего Новгорода к Новому году. Предполагается установка новогодней елки и иллюминация.

Подрядчиком по украшению станет петербургское ООО «Группа компаний «Мегаполис». Его учредители — Андрей Береговой и Тагир Хусаинов.

Первая часть работ — подготовительные работы, ремонт электроустановок новогодней иллюминации, замена пришедших в негодность элементов оформления ели и монтаж — должна быть выполнена уже до 15 декабря 2018 года. Вторая (демонтаж) — до 31 января 2019 года.

Всего в Нижнем Новгороде будет установлено 54 элемента новогоднего оформления, включая новогоднюю ель, перетяжки на проспектах Ленина и Гагарина, светодекоративную галерею, образованную арочными конструкциями, торшерные украшения.

Напомним, на новогоднее оформление Казани было выделено 107 млн рублей, однако в списке улиц, которые должны быть украшены, — всего 16 названий.