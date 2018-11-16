Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» выражает соболезнования Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву в связи с кончиной супруги

Фото: Михаил Козловский

16 ноября ушла из жизни Сакина Шакировна Шаймиева, супруга Государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева. Сакина Шакировна для тысяч татарстанских женщин служила примером того, какой должна быть любящая жена, мать, бабушка. В самые сложные годы становления Татарстана она была опорой и спутницей первому президенту республики. Поддерживала его и в последующем на посту Госсоветника.

Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» выражает Минтимеру Шариповичу и всей его семье самые искренние соболезнования в связи с кончиной Сакины Шакировны и разделяет чувство глубокой скорби в связи с этим трагическим известием.