Минниханов проведет встречу с президентом Молдавии

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прибудет с двухдневным рабочим визитом в Республику Молдову. Визит состоится несмотря на краткосрочный отпуск президента республики.

Рустам Минниханов встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном и с вице-премьером Кристиной Лесники, обсудит с ними перспективы межрегионального сотрудничества.

В субботу Минниханов посетит город Комрат, где встретится с главой Гагаузии Ириной Влах, передает пресс-служба президента РТ.

Также президент Татарстана планирует принять участие в IV Международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia-2018. В рамках него ожидается подписание плана мероприятий по реализации соглашения между кабмином РТ и исполкомом Гагаузии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019—2021 годы.



Отметим, что президент РТ Рустам Минниханов находится в отпуске с 1 по 6 ноября.