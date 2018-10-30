Россия вернула экипаж судна «Норд» в обмен на украинских моряков

Семеро российских моряков с сейнера «Норд» обменены на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041».



«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменены на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Уточняется, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается на Украине.

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.



6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.