Россия вернула экипаж судна «Норд» в обмен на украинских моряков
Семеро российских моряков с сейнера «Норд» обменены на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041».
«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменены на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Уточняется, что капитан сейнера «Норд» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается на Украине.
Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта. Судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Украинский суд арестовал «Норд». Прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого сейнера в нарушении правил пересечения государственной границы.
6 апреля Херсонский городской суд арестовал капитана российского судна «Норд» Горбенко на 2 месяца с возможностью внесения залога.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым