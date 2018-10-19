Шнуров написал стихотворение после высказывания Путина о рае для россиян в результате атомной войны

Президент РФ Владимир Путин вчера во время своего выступления сказал: «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по этому поводу, в котором заявил, что «здесь и так сплошные муки, хоть сегодня умирай». Произведение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, в своем выступлении Путин также подчеркнул, что Россия не может быть инициатором ядерного удара.