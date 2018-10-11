На Украине запретили детскую книгу из-за картинки аэропорта «Симферополь»
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны книгу Владимира Малова «Аэропорт и самолет» из-за картинки нового аэропорта «Симферополь».
«Российская пропаганда навязывает даже читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны РФ суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении комитета.
Автор произведения Владимир Малов не удивился такому решению. По словам Маслова, картинки к книге рисовал не он.
«Я этим вообще не занимаюсь. Запретили? Это их дело», — заявил Малов «Политике Сегодня».
Книга Владимира Маслова «Аэропорт и самолет» вышла в тираж в 2016 году, а новый терминал крымского аэропорта, изображение которого не понравилось украинскому комитету, открылся в апреле 2018 года.
Ранее Украина запретила ввоз 38 российских книг за пропаганду «сепаратизма».ОбществоВласть
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