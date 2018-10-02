В Казани перекроют Кремлевскую из-за съемок фильма «Зулейха открывает глаза»

В Казани на время съемок художественного фильма «Зулейха открывает глаза» будет ограничено движение по ул. Кремлевской. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.



Ограничение будет действовать с 7 часов 5 октября до 18 часов 10 октября на участке от улицы Университетской до улицы Астрономической. Движение будет закрыто в обоих направлениях.

Ранее актриса Чулпан Хаматова рассказала о съемках в сериале, своем отношении к роману «Зулейха открывает глаза» и татарском языке. Подробно — в материале «Реального времени».