Ресторан из «дела Скрипалей» возобновит работу к концу декабря

Ресторан Zizzi в Солсбери, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день своего отравления, передали владельцу.

Заведение вновь откроется для посетителей до Рождества 25 декабря, пока там идут ремонтные работы, передают «Известия» со ссылкой на Press Association.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию СМИ, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Однако позже стало известно, что некоторые жители села Березовка, в котором долгое время проживал полковник Чепига, узнали его в одном из предполагаемых отравителей Скрипалей — Руслане Боширове. В Кремле пообещали разобраться в ситуации.

