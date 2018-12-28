АНО Ассамблея туристских волонтеров

Общая информация

«Ассамблея туристских волонтеров» — это некоммерческая организация, направленная на взаимодействие волонтеров и представителей туристской сферы Республики Татарстан. Ассамблея создана 13 апреля 2009 года и функционирует при поддержке Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Миссией АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» является формирование гостеприимной среды города Казани, как развитого туристского центра Республики Татарстан, благодаря организации работы компетентных, высококвалифицированных, хорошо обученных и гостеприимных волонтеров в индустрии туризма.

Руководитель — Баширова Юлия Владиславовна.

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