Победу в конкурсе на лучшую концепцию экорайона Казани обеспечат местные кадры

В Казани объявили финалистов открытого Международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана будущего первого казанского экорайона, который будет строиться в Кировском районе на территории расформированной около 7 лет назад 43-й артиллерийской базы, напротив Храма всех религий. Наиболее перспективной, судя по оценкам членов жюри, оказалась заявка международного консорциума, в состав которого вошло казанское архитектурное бюро.

Подведение итогов первого этапа конкурса прошло в BFFT.space на базе КГАСУ. В работе жюри принял участие президент РТ Рустам Минниханов. А наибольшее количество баллов — 14,29 из 15 возможных, набрал российско-английский консорциум, в состав которого вошла казанская архитектурная мастерская — ООО «Архитектурный десант», которую фактически выпестовала из числа наиболее талантливых выпускников КГАСУ главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.