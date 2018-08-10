Чемпион мира по кикбоксингу Алексей Осипов вошел в состав двух комиссий горсовета Челнов

Чемпион мира по кикбоксингу, директор ООО «Строй-экспресс» Алексей Осипов вошел в состав двух постоянных комиссий горсовета Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Следует внести в составы постоянных комиссий по вопросам социально-экономического развития и бюджета, по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту депутата Осипова Алексея Геннадьевича на основании его заявления», — рассказал мэр Челнов Наиль Магдеев.



Он также пожелал Осипову удачи в работе комиссий.

Напомним, что Осипов был зарегистрирован в качестве депутата от «Справедливой России» 8 июня. Он занял место депутата Дениса Нитенко, который вместе с Сергеем Яковлевым был лишен полномочий из-за нарушений в декларациях о доходах.