В Нижнем Новгороде впервые в России пройдет фестиваль веб-сериалов
Первый в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST открывается 4 августа в Нижнем Новгороде.
В рамках фестивальных дней гостям и участникам будут продемонстрированы лучшие примеры сериалов, созданных специально для интернета. Участниками мероприятия станут создатели веб-сериалов из России и других стран, а также интернет-эксперты, продюсеры, режиссеры и сценаристы.
Стоит отметить, что на фестивале покажут 30 работ отечественных и иностранных киноделов. Участники и гости ожидаются из Казахстана, Австралии, Франции, Испании, Аргентины, Уругвая и Канады, рассказали в пресс-службе REALIST WEB FEST. Продлится фестиваль до 7 августа.
Напомним, ранее в Тверской области стартовал рок-фестиваль «Нашествие».
Справка
Веб-сериал — тип сериала, выпущенного с целью трансляции через интернет, однако в дальнейшем возможно появление и на телевидении. Одна серия наиболее часто именуется веб-эпизодом. Веб-сериалы чаще всего являются любительскими, но есть и профессиональные работы.
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