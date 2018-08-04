В Нижнем Новгороде впервые в России пройдет фестиваль веб-сериалов

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST открывается 4 августа в Нижнем Новгороде.

В рамках фестивальных дней гостям и участникам будут продемонстрированы лучшие примеры сериалов, созданных специально для интернета. Участниками мероприятия станут создатели веб-сериалов из России и других стран, а также интернет-эксперты, продюсеры, режиссеры и сценаристы.

Стоит отметить, что на фестивале покажут 30 работ отечественных и иностранных киноделов. Участники и гости ожидаются из Казахстана, Австралии, Франции, Испании, Аргентины, Уругвая и Канады, рассказали в пресс-службе REALIST WEB FEST. Продлится фестиваль до 7 августа.

Напомним, ранее в Тверской области стартовал рок-фестиваль «Нашествие».