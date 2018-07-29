Эрдоган пригрозил США потерей союзника в лице Турции

Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона, а действия США могут привести к потере союзника в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«По-моему, это все — психологическая война. Мы не отступим с санкциями», — цитирует его Habertürk.

«Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, то потеряют… союзника», — подчеркнул Эрдоган.

В Турции пастор Брансон обвиняется в шпионаже, связях с террористами и участии в попытке госпереворота в 2016 году.



Кроме того, турецкий лидер пообещал, что подаст на США в международный арбитраж в случае, если Вашингтон откажется от поставок истребителей F-35.