Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совместном завещании супругов и порядке заключения наследственного договора.
Поправки вступят в силу с 1 июня 2019 года.
Так, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом.
Напомним, что Совфед одобрил данный закон 13 июля.ОбществоВласть
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