Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совместном завещании супругов и порядке заключения наследственного договора.

Поправки вступят в силу с 1 июня 2019 года.

Так, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом.

Напомним, что Совфед одобрил данный закон 13 июля.