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Совфед одобрил закон о совместном завещании супругов

13:57, 13.07.2018
Совфед одобрил закон о совместном завещании супругов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому вводится институт совместного завещания супругов и дает право составлять наследственные договоры, в том числе с юридическими лицами.

Так, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом, пишет ТАСС.

Закон, в случае его подписания президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу с 1 июня 2019 года.

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