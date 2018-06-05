Олег Григорьев о генплане Казани: «Из поселка Вознесенье мы полностью ушли»

Новый генплан Казани не затронет поселок Вознесенье. Об этом рассказал руководитель группы разработчиков, первый заместитель директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Олег Григорьев на публичных слушаниях по генплану.

«Из поселка Вознесенье мы полностью ушли. Вознесенский тракт поселок не затрагивает, а выезд на него из Вознесенье будет осуществляться по улицам Профсоюзной и Старательной. Под снос не пойдет ни одного дома» — приводит слова Григорьева корреспондент «Реального времени».

Ранее главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева сообщила, что существующая индивидуальная застройка на улице Гривской сохранится полностью. Это будет отражено в новом генплане. Ожидается, что его примут до конца 2018 года.