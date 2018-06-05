Индивидуальную застройку на улице Гривской сохранят и отразят в генплане Казани
Существующая индивидуальная застройка на улице Гривской сохранится полностью, и это будет отражено в генплане Казани. Об этом сообщила на публичных слушаниях главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
По ее словам, предусматривающий это проект детальной планировки, размещенный на сайте Главного управления архитектуры и градостроительства, будет отражен в генплане, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, проект нового генплана вызывает отторжение у некоторых рядовых горожан. Прошло уже несколько слушаний по этому поводу, и на всех казанцы высказывают недовольство проектом.
По словам руководителя группы разработчиков, первого заместителя директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Олега Григорьева, новый генплан Казани примут до конца текущего года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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