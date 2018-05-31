МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках, снеге и сильном ветре

В МЧС предупредили жителей Башкирии об ухудшении погоды. В ближайшие три дня ожидаются дождь со снегом, заморозки и сильный ветер.

По прогнозам Гидрометцентра республики, 1 июня пройдет небольшой дождь со снегом. Скорость ветра составит 8—13 м/с, порывы до 17 м/с, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ. Ночью местами заморозки на почве и воздухе до -3°С.

В субботу, 2 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь со снегом. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Ночью заморозки на поверхности почвы до -7°С.

В воскресенье, 3 июня, небольшие дожди, местами до умеренных. Сила ветра составит 7—12 м/с, однако порывы могут достигать 18 м/с. При прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°С.

Спасатели рекомендовали соблюдать правила безопасности.

Напомним, что 30 июня ураган, пронесшийся по Центральной России, задел и Башкирию. Наибольшие разрушения он принес в Нижегородской области и Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Татарстане Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за заморозков.