Лавров стал первым россиянином, который встретился с Ким Чен Ыном
В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Таким образом, министр иностранных дел РФ стал первым россиянином, встретившимся с лидером Северной Кореи.
#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветания https://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9ОбществоВласть
— МИД России
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