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Лавров стал первым россиянином, который встретился с Ким Чен Ыном

11:50, 31.05.2018
Лавров стал первым россиянином, который встретился с Ким Чен Ыном
Фото: МИД РФ

В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Таким образом, министр иностранных дел РФ стал первым россиянином, встретившимся с лидером Северной Кореи.

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