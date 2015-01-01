Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП»

С 1 по 3 декабря в Казани пройдет Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» — мероприятие, которое включает в себя выставочную экспозицию оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности, а также насыщенную деловую программу с участием представителей крупнейших отечественных предприятий, зарубежных компаний, ведущих технических вузов и университетов.

Тематические разделы выставки:

металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование и инструмент;

робототехника;

гидравлическое и пневмооборудование;

контрольно-измерительные приборы и инструменты;

автоматизация производственных процессов;

ремонт и модернизация технологического оборудования;

оборудование для термической обработки;

кузнечно-прессовое оборудование;

сварочное оборудование и материалы.

Формат деловой программы включает конференции, семинары, круглые столы, на которых будут обсуждаться перспективы и тенденции развития отрасли, способствует продвижению новых технологий.

