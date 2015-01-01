01 дек 2026

Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП»

С 1 по 3 декабря в Казани пройдет Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» — мероприятие, которое включает в себя выставочную экспозицию оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности, а также насыщенную деловую программу с участием представителей крупнейших отечественных предприятий, зарубежных компаний, ведущих технических вузов и университетов.

Тематические разделы выставки:

  • металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование и инструмент;
  • робототехника;
  • гидравлическое и пневмооборудование;
  • контрольно-измерительные приборы и инструменты;
  • автоматизация производственных процессов;
  • ремонт и модернизация технологического оборудования;
  • оборудование для термической обработки;
  • кузнечно-прессовое оборудование;
  • сварочное оборудование и материалы.

Формат деловой программы включает конференции, семинары, круглые столы, на которых будут обсуждаться перспективы и тенденции развития отрасли, способствует продвижению новых технологий.

В.О. 18+

Календарь

Все мероприятия