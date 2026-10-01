Бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста»

20 октября редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста». Обсудим состояние рынка мероприятий в Татарстане и Казани, изменение стоимости организации событий, новые требования заказчиков, развитие event-инфраструктуры и основные барьеры для роста отрасли.
Вопросы к обсуждению:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.