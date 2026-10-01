20 окт 2026

Бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста»

Бизнес-бранч «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста»

20 октября редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Ивент-индустрия Татарстана в 2026 году: рынок, тренды и точки роста». Обсудим состояние рынка мероприятий в Татарстане и Казани, изменение стоимости организации событий, новые требования заказчиков, развитие event-инфраструктуры и основные барьеры для роста отрасли.

Вопросы к обсуждению:

  • Состояние event-рынка Татарстана в 2026 году: объем, основные сегменты и динамика спроса;
  • Изменение ценника за последний год (площадки, кейтеринг, техническое обеспечение, персонал и подрядчики);
  • Новые требования заказчиков и ключевые тренды в организации деловых, корпоративных и статусных личных мероприятий;
  • Дефицит качественных event-площадок в Казани: требования к пространствам и перспективы развития инфраструктуры для статусных мероприятий;
  • Кадровый и подрядный рынок event-индустрии: дефицит специалистов, изменение стоимости услуг и качество сервиса;
  • Основные барьеры развития отрасли и необходимые условия для дальнейшего роста event-бизнеса в Татарстане.

Календарь

Все мероприятия