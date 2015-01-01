11-13 ноября в Алматы состоится Центрально-Азиатская Международная выставка «FoodExpo Qazaqstan», на которой будут представлены лучшие товары казахстанского рынка продуктов питания и напитков. Мероприятие станет местом встречи представителей отрасли, приняв посетителей из Казахстана и других регионов Центральной Азии.
