Международная конференция «ИнтерКарто. ИнтерГИС 32»

с 5 по 11 октября 2026 года в Казани пройдет Международная конференция «ИнтерКарто. ИнтерГИС 32» на тему «Геоинформационная поддержка устойчивого развития социоприродных систем».

Конференция является ведущим научным форумом в области геоинформационных технологий и пространственного анализа данных. Она проводится с 1994 года и объединяет ведущих ученых, разработчиков современных технологий. В 2026 году конференцию принимает Казань — кафедра географии и картографии Казанского федерального университета, одного из старейших (с 1804 г.) и ведущих научно-образовательных центров страны. Направление «Картография и геоинформатика» КФУ занимает 4-е место в предметном рейтинге вузов России RAEX, что подтверждает высокий уровень научной школы.

Ключевые направления и проблематика конференции:



«Новые методы геоинформационного моделирования: дистанционные методы исследования Земли»;

«ГИС в социально-экономических исследованиях»;

«ГИС в сельском хозяйстве и землепользовании»;

«Каким должен быть бизнес в сфере развития Геоинформационных технологий?»;

«Новые направления развития бизнеса и государства с использованием ГИС-технологий».

В ходе конференции планируются выступления молодых ученых, руководителей научных центров, предприятий отрасли, бизнеса, органов государственной власти, а также представителей стран СНГ и регионов Российской Федерации.

В.О. 18+