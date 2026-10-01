с 5 по 11 октября 2026 года в Казани пройдет Международная конференция «ИнтерКарто. ИнтерГИС 32» на тему «Геоинформационная поддержка устойчивого развития социоприродных систем».
Конференция является ведущим научным форумом в области геоинформационных технологий и пространственного анализа данных. Она проводится с 1994 года и объединяет ведущих ученых, разработчиков современных технологий. В 2026 году конференцию принимает Казань — кафедра географии и картографии Казанского федерального университета, одного из старейших (с 1804 г.) и ведущих научно-образовательных центров страны. Направление «Картография и геоинформатика» КФУ занимает 4-е место в предметном рейтинге вузов России RAEX, что подтверждает высокий уровень научной школы.
Ключевые направления и проблематика конференции:
В ходе конференции планируются выступления молодых ученых, руководителей научных центров, предприятий отрасли, бизнеса, органов государственной власти, а также представителей стран СНГ и регионов Российской Федерации.
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