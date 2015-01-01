Строительная неделя БРИКС

С 10 по 13 ноября в Казани пройдет Строительная неделя БРИКС. Ключевая тема события — «Единство отрасли». Организатором события выступит Минстрой Республики Татарстан. Суммарно все активности посетят порядка 50 тысяч гостей, включая деловую программу, участие в которой примут более 6 тысяч человек, и финальный концерт Басты и группы «Отпетые мошенники» на 10 тысяч зрителей. Также в эти дни состоится церемония вручения премии BRICS Property Awards.



Деловая программа Строительной недели БРИКС включает четыре тематических блока. Первый день события посвящен глобальному аналитическому обзору строительной отрасли. Темой второго дня станут отношения государства и девелоперского бизнеса, а также международное взаимодействие стран БРИКС; центральное событие дня — пленарное заседание. В фокусе внимания третьего дня будет развитие бизнеса и коммерческой недвижимости, а заключительный блок программы будет посвящен антикризисным продажам, маркетингу и построению личного бренда.

Уже известны первые подтвержденные спикеры Строительной недели БРИКС: президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, ведущий российский эксперт по переговорам Игорь Рызов, бизнес-тренер, специалист по хантингу и HR-рекрутменту Владимир Якуба, эксперт в области лидерства, основатель компании «Счастье в деятельности. Консалтинг» Филипп Гузенюк, наставник по уверенности в себе, успешной речи и лидерствуДарья Воронова, директор центра «Практика», руководитель онлайн-школы тележурналистики Нина Зверева.

Параллельно на площадке МВЦ Казань Экспо состоится несколько крупных отраслевых событий. В программу войдут Всероссийский форум ИЖС, Строительный юридический форум и проект «ProSkills: пробуй и выбирай профессию». Целью Всероссийского форума ИЖС станет обмен профессиональным опытом, анализ актуальных тенденций в строительстве и поиск решений для развития рынка ИЖС. В центре обсуждения экспертов Строительного юридического форума — вопросы, связанные с содержанием решений и договоров о КРТ, банковским регулированием, финансированием, ЗПИФ и налоговой устойчивостью строительных проектов.

13 ноября пройдет Э:Форум от компании «Этажи» и соберет в Казани более 1500 риелторов со всей страны. Агенты по недвижимости обсудят тренды рынка, инструменты роста, обменяются опытом и услышат мнения лидеров отрасли, включая генерального директора компании «Этажи» Ильдара Хусаинова. 10 ноября школьники старших классов смогут принять участие в профориентационном проекте «ProSkills: пробуй и выбирай профессию», который включает тестирование, VR-профессиональные пробы и экскурсию по выставочной экспозиции.

Запланирована специальная программа для потенциальных покупателей квартир и посетителей, интересующихся сферой девелопмента. Гости строительной недели смогут послушать полезные лекции о покупке жилья, ипотечных программах и финансовых инструментах, инвестициях в жилую и коммерческую недвижимость, а также узнать советы экспертов о ремонте и обустройстве собственного дома.

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