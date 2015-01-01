10 ноя 2026

Международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «СТРОЙКА»

С 10 по 13 ноября в Казани пройдет Международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «СТРОЙКА». Это деловая площадка, предоставляющая возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков строительного комплекса, обсудить с коллегами актуальные вопросы развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство. Традиционно мероприятие будет включать в себя как выставочную экспозицию, так и деловую программу.

Направления выставочной экспозиции:

  • строительные технологии и оборудование;
  • дорожно-транспортное хозяйство;
  • безопасность;
  • дизайн-ориентированные строительные материалы.

В деловой программе:

  • конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;
  • тематические семинары, круглые столы, презентации;
  • бизнес-встречи между участниками выставки и предприятиями строительного комплекса РТ;
  • мастер-классы, демонстрация техники и оборудования.

