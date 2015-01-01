С 11 по 13 ноября в Казани в рамках Международной строительной недели БРИКС пройдет IV Международный форум «РЕБУС 2026: градостроительство в исторических поселениях».
Участие в форуме открывает возможности:
В рамках форума состоится открытый федеральный смотр-конкурс лучших практик в сфере градостроительства на исторических территориях, сохранения и развития архитектурного наследия. Заявки участников принимают до 30 сентября.
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