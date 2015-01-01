11 ноя 2026

IV Международный форум «РЕБУС 2026: градостроительство в исторических поселениях»

IV Международный форум «РЕБУС 2026: градостроительство в исторических поселениях»

С 11 по 13 ноября в Казани в рамках Международной строительной недели БРИКС пройдет IV Международный форум «РЕБУС 2026: градостроительство в исторических поселениях».

Участие в форуме открывает возможности:

  • Лично пообщаться с ключевыми лицами, принимающими решения в области строительства в исторических поселениях: представителями правительства РФ, регионов, ведущими инвесторами, активно развивающими исторические территории, ключевыми экспертами и разработчиками;
  • Познакомиться с успешной практикой управления строительством капитальных объектов в исторических поселениях, реализованной в Республике Татарстан;
  • Получить готовые к применению методики для исторических поселений, городского регулирования и государственно-частного партнерства;
  • Увидеть технологии в действии: как новые разработки и решения на основе искусственного интеллекта применяются на реальных объектах в исторических поселениях;
  • Изучить инвестиционные возможности в развитии исторических поселений и разобраться с российской системой регулирования в области исторических поселений.

В рамках форума состоится открытый федеральный смотр-конкурс лучших практик в сфере градостроительства на исторических территориях, сохранения и развития архитектурного наследия. Заявки участников принимают до 30 сентября.

В.О. 18+

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