С 10 по 13 ноября в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет Международная строительная неделя БРИКС.
Ключевая тема события — «Единство отрасли». Организатором выступает Минстрой Республики Татарстан. Суммарно все активности посетят порядка 50 тысяч гостей, включая деловую программу, участие в которой примут более 6 тысяч человек.
Деловая программа включает четыре тематических блока. Первый день посвящен глобальному аналитическому обзору строительной отрасли: эксперты обсудят применение искусственного интеллекта в строительстве и архитектуре, а также экономические и социологические факторы, влияющие на девелопмент. Второй день — отношения государства и девелоперского бизнеса, международное взаимодействие стран БРИКС. Третий — развитие бизнеса и коммерческой недвижимости. Заключительный блок — антикризисные продажи, маркетинг и построение личного бренда.
Среди подтвержденных спикеров — президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, эксперт по переговорам Игорь Рызов, бизнес-тренер Владимир Якуба, директор центра «Практика» Нина Зверева, а также представители аналитических компаний GMK, bnMAP.pro, Nikoliers и Sherpa Group.
В рамках недели пройдут Всероссийский форум ИЖС, Строительный юридический форум, профориентационный проект «ProSkills» для школьников, а также церемония вручения международной премии BRICS Property Awards. Завершится неделя концертом Басты и группы «Отпетые мошенники» в «Татнефть Арене».
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