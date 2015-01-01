С 21 по 23 октября в Казани на территории «Казань Экспо» пройдет Международный форум «Неделя безопасности» — новое центральное событие для всей отрасли. Форум станет главной площадкой для демонстрации современных решений в сфере коммерческой и инфраструктурной безопасности.

Форум объединит все ключевые сегменты рынка:

Безопасность объектов инфраструктуры;

Транспортная и информационная безопасность;

Инженерные системы и автоматизация зданий;

Охрана труда и персональная безопасность;

Импортозамещение и локализация технологий.

Международный блок экспозиции представит инновационные зарубежные разработки, а научно-образовательная секция объединит ведущие ВУЗы и исследовательские центры, демонстрируя кадровые инициативы и новейшие научно-технические разработки.



Форум станет площадкой для встреч и коммуникации:

Производители, интеграторы и разработчики решений в сфере безопасности;

Крупные заказчики из числа государственных корпораций и частного бизнеса;

Представители органов власти, профильных ведомств и отраслевых ассоциаций.

Стратегическая деловая программа задаст рамки для диалога между властью, бизнесом и наукой.

Ключевые темы для обсуждения:

Цифровая трансформация и технологический суверенитет.

Импортозамещение в промышленности и безопасности.

Развитие международного сотрудничества.

Подготовка специалистов нового поколения.

Главная цель форума — консолидировать профессиональное сообщество для укрепления национальной безопасности и устойчивого развития отрасли.

