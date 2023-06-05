Зарипов Ленар Рафакович

Общая информация

Родился 1 Мая 1967 Родился в с. Кузякино Актанышского района ТАССР.



Образование:

— В 2009 г. — Окончил Казанский государственный энергетический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»).

— В 2012 г. — Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «Мастер делового администрирования»).

Трудовая деятельность:

— В 2014–2019 — Директор филиала ОАО «Сетевая компания» ‑ «Набережночелнинские электрические сети».

— В 2015–2020 — Депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.

— В 2020-2022 гг. — Депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.

— С 2022 г. — Глава Актанышского муниципального района.

Награды и звания:

— Ветеран труда.

— Нагрудный знак «Отличник погранвойск II степени».

— Нагрудный знак «Отличник погранвойск I степени».

— Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР».

— Юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».

— Медаль «Воину‑интернационалисту от благодарного афганского народа».

— Почетная грамота главы администрации г. Набережные Челны.

— Благодарность ОАО «Татэнерго».

— Почетная грамота ОАО «Татэнерго».

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