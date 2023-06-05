Зарипов Ленар Рафакович
Общая информация
Родился 1 Мая 1967 Родился в с. Кузякино Актанышского района ТАССР.
Образование:
— В 2009 г. — Окончил Казанский государственный энергетический университет (специальность «Электроэнергетические системы и сети»).
— В 2012 г. — Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «Мастер делового администрирования»).
Трудовая деятельность:
— В 2014–2019 — Директор филиала ОАО «Сетевая компания» ‑ «Набережночелнинские электрические сети».
— В 2015–2020 — Депутат Горсовета г. Набережные Челны третьего созыва.
— В 2020-2022 гг. — Депутат Горсовета г. Набережные Челны четвертого созыва.
— С 2022 г. — Глава Актанышского муниципального района.
Награды и звания:
— Ветеран труда.
— Нагрудный знак «Отличник погранвойск II степени».
— Нагрудный знак «Отличник погранвойск I степени».
— Юбилейная медаль «70 лет вооруженных сил СССР».
— Юбилейная медаль «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».
— Медаль «Воину‑интернационалисту от благодарного афганского народа».
— Почетная грамота главы администрации г. Набережные Челны.
— Благодарность ОАО «Татэнерго».
— Почетная грамота ОАО «Татэнерго».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, д. 17
- Телефон: +7 (85552) 3-44-22
Дата последнего обновления: 05.06.2023