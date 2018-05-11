Нуриевский-2018: немного о несбывшемся

Накануне на сцене Татарского академического театра оперы и балета им.М.Джалиля открылся Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева. Он проходит в Казани в тридцать первый раз. Традиционно в первый фестивальный вечер давали премьеру – балет Людвига Минкуса «Баядерка». Подробности в материале «Реального времени».

В паре

Фестиваль этого года, на спектакли которого давно уже нет билетов, посвящен сразу двум юбилеям – двухсотлетию Мариуса Петипа и восьмидесятилетию Рудольфа Нуриева. Впрочем, в «Баядерке» эти юбилеи словно сошлись воедино – балет идет в Казани в хореографии именно Петипа, а партия Солора была одной из любимых у Нуриева.

Именно в третьем акте «Баядерки», в акте «Теней», он получил запредельную порцию оваций от парижских балетоманов, когда впервые приехал в Париж с труппой Кировского театра. И именно постановкой «Баядерки» он простился и с публикой, и со сценой в октябре 1992 года в том же зале Опера Гарнье. И «Баядерку» Нуриев хотел поставить в Казани, если бы не ушел из жизни. Поэтому каждая постановка этого балета Минкуса на казанской сцене – это словно гимн несбывшемуся этого Чингиз-хана балета, как называли Нуриева на Западе.

Сейчас странно слышать разговоры, что казанский фестиваль якобы неизвестно почему носит имя Рудольфа Нуриева. Чтобы узнать ответ, надо всего лишь чуть-чуть покопаться в фестивальной истории. Свое имя казанскому фесту дал сам Нуриев в мае 1992 года после того, как продирижировал на нашем балетном форуме «Щелкунчика», его устроил исполнительский уровень казанской балетной труппы.

Фестиваль в Уфе образовался много позже, кстати, не стоит забывать и то, что приехав навестить мать в конце восьмидесятых годов, Нуриев в родном городе просто-напросто не мог попасть в родной театр, где видел когда-то первые балетные постановки. Казань же приняла его более чем радушно.





Именно в третьем акте «Баядерки», в акте «Теней», Нуриев получил запредельную порцию оваций от парижских балетоманов, когда впервые приехал в Париж с труппой Кировского театра. Фото rudolfnureyev.ru



Фестивальную афишу этого года можно условно разделить на две части. Первая, когда пойдут спектакли классического репертуара, и она посвящена Мариусу Петипа. И вторая часть, когда будет представлен современный балет, к которому, впрочем, как и к классике, тяготел Рудольф Нуриев.

Вчерашнее открытие фестиваля несколько отличалось от того, что привыкла видеть публика. Впервые в розовой гостиной для тех, кто пришел на час раньше, балетный критик Александр Максов прочел обстоятельную лекцию о «Баядерке». Это – часть параллельной программы, которая впервые есть в афише балетного феста.

Естественно, в большом фойе развернута выставка, посвященная Мариусу Петипа и Рудольфу Нуриеву, а в гостиной можно вблизи разглядеть подлинные костюмы персонажей из спектаклей, идущих сейчас на казанской сцене. Краткое, но очень информативное вступительное слово перед спектаклем произнес элегантный и харизматичный профессор ГИТИСа Сергей Коробков.

Впервые в розовой гостиной для тех, кто пришел на час раньше, балетный критик Александр Максов прочел обстоятельную лекцию о «Баядерке». Фото vk.com/kazan_opera



Укус змейки

Новая «Баядерка» на казанской сцене – торжество «большого балета». Роскошь востока всячески подчеркнута декорациями Андрея Злобина и костюмами Анны Ипатьевой. Суперзанавес в стиле театральных работ Головина возвращает нас к Серебряному веку российской сценографии, задник первого акта удивляет изысканными цветовыми сочетаниями изумрудного и розово-пудрового. Богатство декора второго акта, блеск костюмов в сцене празднования свадьбы Солора (Олег Ивенко) и Гамзатти (Аманда Гомес) поразителен. И – как по контрасту – третий акт «Теней» с его монохромной гаммой.

Любовный треугольник Никия (Кристина Андреева), Солор и Гамзатти – центр спектакля. Нерв его – именно Никия. Уже в первом акте, когда по сюжету, кажется, еще ничто не предвещает несчастья, Никия-Андреева существует на сцене с трагическим ожиданием беды, она вся – ее предчувствие. Дуэт Никии и Гамзатти – отчаянная попытка, нелепая, детская выходка хоть как-то спасти любовь. Царственная Гамзатти – Гомес на секунду тоже становится девочкой и падает перед соперницей ниц. Но только на секунду, царская дочь знает себе цену и сознает свою власть.

Танец Никии с букетом во втором акте – трагическая смена настроений у Кристины Андреевой. От отчаяния к надежде и снова к отчаянию. Когда Великий Брамин (Нурлан Канетов) предлагает Никии противоядие от укуса змеи, она бросает быстрый взгляд на Солора, но напрасно. Он стоит отвернувшись, рядом с Гамзатти. Дальше жить для Никии не имеет смысла.

Солор – Олег Ивенко – победительно красив, он — триумфатор, получивший приз, руку и сердце Гамзатти. Но уход из жизни Никии все ставит с ног на голову. Без этой девочки реальная жизнь скучна и уныла. Гармония только там – в забвении, в сновидениях, в мире теней. Но и тени ускользают.

Рудольф Нуриев в балете «Баядерка». Фото rudolfnureyev.ru



Символический момент вчерашнего спектакля – появление в партии Солора Олега Ивенко, который только что сыграл роль самого Рудольфа Нуриева в фильме «Белый ворон». И безукоризненным каскадом прыжков Ивенко напомнил нам «летающего татарина».