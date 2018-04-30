На Свияжске наступил Серебряный век

Фото: музей-заповедник "Остров-град Свияжск"

В преддверии туристического сезона на острове-граде Свияжске открылась интереснейшая выставка — в экспозиции, разместившейся в залах Музея истории, можно видеть иконы, церковную утварь, книги, созданные в знаковый период культуры — в Серебряном веке. Два экспоната заслуживают того, чтобы приехать на остров ради них, — это иконы работы Михаила Нестерова и Николая Рериха. Подробности в материале «Реального времени».

Начало от стен собора

Выставка называется «Церковное искусство Серебряного века российской культуры», на ней представлены экспонаты Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Национального музея Татарстана, Научной библиотеки им. Н. Лобачевского, Пермской художественной галереи, Рыбинского государственного музея, Тотемского музейного объединения.

Поскольку сейчас идут пасхальные дни и традиционно звучит приветствие «Христос воскресе!», церемония открытия началась с тропаря Пасхи византийского распева, исполненного насельниками Успенского мужского монастыря Свияжска.

«Для музея-заповедника характерна активная выставочная деятельность, так как у нас два выставочных зала. И к началу туристического сезона, а он начинается первого мая, мы всегда готовим выставки, которые, как мы думаем, вызовут повышенный интерес. Тематика выставок всегда связана со свияжским наследием. Жемчужина Свияжска — это Успенский собор, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и Серебряный век у нас представлен тоже очень значительным памятником, понимание ценности которого возрастает, это собор Богородицы во имя иконы «Всех скорбящих радость». Он был построен именно в этот период. Это замечательный памятник неовизантийского стиля в архитектуре, имеющий монументальные росписи», — рассказала заместитель директора музея-заповедника острова-града Свияжск Елена Карташева.

Церемония открытия началась с тропаря Пасхи византийского распева, исполненного насельниками Успенского мужского монастыря Свияжска



По ее словам, именно этот собор и его история, а постройка храма датирована 1906 годом, то есть хронологически это именно период Серебряного века, стали импульсом для изучения церковного наследия этого времени. Начало положила экспозиция, посвященная иконе, носящей название «Всех скорбящих радость». В рамках более широкого интереса к этому периоду, яркому и с оттенком драматизма, потому что буквально через полтора десятка лет церковное искусство было на много десятилетий предано забвению, и создавалась новая выставка, открытая вчера.

«Серебряный век, он ярок не только в светской культуре, но и церковная культура этого периода — она очень ярка и богата. Причем во всех направлениях — и в архитектуре, и в иконописи, в живописи, в декоративно-прикладном искусстве», — отметила Елена Карташева.

Нестеров и Рерих

В одном из залов выставки напротив друг друга две работы выдающихся художников — Михаила Нестерова и Николая Рериха. В годы Серебряного века в церковном искусстве работали великие художники, возможно, это было связано с тем, что этот период отмечен в России всплеском интереса к церковно-философской теме, духовными поисками. Как будто художники (в широком понимании этого слова) предчувствовали, что пройдет совсем немного времени и на церковь, церковную культуру, философию будет наложено табу.

Экспозиция выстроена так, что работы Нестерова и Рериха расположены фронтально. Обе иконы, хотя у Нестерова это не традиционная икона, скорее его работу можно принять за фрагмент росписи, приехали из Перми.

Икона, созданная Рерихом, была написана в 1909 году и создавалась для женского монастыря в Перми, для находящегося в нем храма в честь Казанской иконы Богородицы. Лаконизм и традиционная строгость изображения оттеняется золотым фоном и выпуклым накладным нимбом — последняя деталь встречается нечасто. Икона написана «под старину» в приглушенных тонах, она возвышенна и утонченна.

«Серебряный век, он ярок не только в светской культуре, но и церковная культура этого периода — она очень ярка и богата», — отметила Елена Карташева



Икона-картина «Распятие» Михаила Нестерова, написанная по заказу пермских купцов, была создана в 1908 году. И хотя художника, для которого церковная тема была одной из главных, иногда упрекали в некотором несоблюдении канонов, он привнес в церковное искусство живой нерв.

«Распятие» трагичное уже само по себе, по евангельскому сюжету, проникнуто и минутным отчаянием, и до кома в горле состраданием. Рядом с этой работой Нестерова словно слышатся известные Его слова: «Господи, не ведают, что творят!». Лик Христа отрешен, Он выполнил то, ради чего пришел в мир, — спас человечество Своей мученической кончиной. И, глядя на Его спокойный лик, понимаешь: еще чуть-чуть — и наступит Воскресение.

Иконы, картины, церковная утварь, книги дополнены в экспозиции живописными полотнами с изображением храмов. На Свияжске, в окружении его соборов, в этом абсолютно особом месте, трагичном, намоленном и возрожденном, экспонаты выставки воспринимаются не холодно и умозрительно, а как памятники живой церковной истории — под перестук капель вчерашнего бесконечного дождя и звуки песнопений насельников Успенской обители.