Выставка работ о Рудольфе Нуриеве: замри, умри, воскресни!

Как в результате битвы двух танцоров консервативная Америка досталась Барышникову, а Европа — Нуриеву

Фото: Максим Платонов

В галерее современного искусства «Хазинэ» накануне открылась выставка уникальных работ, посвященных Рудольфу Нуриеву. Как известно, великий танцовщик был еще и азартным коллекционером и живописи, и антиквариата. Если бы он увидел работы, помещенные в экспозиции, непременно купил хотя бы несколько. Подробности — в материале «Реального времени».

Антагонисты?

Если быть точным, то у выставки два героя — это Рудольф Нуриев и Михаил Барышников. Пусть простят меня поклонники последнего, объединение этих двух танцоров сыграло злую шутку с Барышниковым. На фоне харизматичного «летающего татарина» Барышников поблек.

Да, в истории реальных взаимоотношений Нуриева и Барышникова была война, и если тогда победа доставалась то одному, то другому — чаще, естественно, Нуриеву, то сейчас Рудольф Хамитович победил безоговорочно. Портреты Барышникова словно растворились рядом с образами Нуриева, про которого Морис Бежар сказал, что он «фотогеничен, как Мэрилин Монро».

В войне Нуриева и Барышникова участвовали их поклонники, агенты, продюсеры и иже с ними. Была и колоссальная поддержка журналистов. Наконец наступило в некотором роде вынужденное перемирие. Нуриеву досталась Европа, Барышникову — Америка. Как пишет об этом наблюдавший вблизи битву двух танцоров Эдуард Лимонов, консервативная Америка досталась крепкому и низкорослому Барышникову.

У выставке два героя — это Рудольф Нуриев и Михаил Барышников



«А Европа, капризная и ветреная, родина искусств, досталась шампанскому гению, взбалмошному — скулы, дерзкая ухмылка, наглая величественность — Рудольфу Нуриеву», — вспоминает Лимонов. Когда он жил в Нью-Йорке, то квартировал неподалеку от Барышникова, и танцовщику нравился его роман «Это я, Эдичка». Но душа Лимонова принадлежала Нуриеву, и его можно понять.



Такой безбашенности, детского упрямства и капризов, такой целеустремленности, небесного обаяния, как у Рудольфа, не было ни у одного танцовщика ни до него, ни после. Ну разве что какие-то отблески можно уловить в Вацлаве Нижинском, но и он бы поблек рядом с Рудольфом. Не случайно именно Нуриев сыграл в фильме блистательного своего тезку Рудольфо Валентино, на месте последнего упокоения которого потом произошла череда самоубийств.

А что Барышников? Вот какую характеристику дает ему Лимонов: «Миша Барышников, коротконогий в сравнении с Нуриевым, трудяга с мокрой челкой, выглядел рядом с Рудольфом все-таки крестьянином. Того гламура и того ошеломляющего эффекта присутствия, которым обладал татаро-монгол, Миша не излучал». Не излучал, нет. И на выставке это чувствуется. Ох, не надо было сводить их в одной экспозиции, как это решил автор работ.

Сон Фавна и Петрушка

А автор работ о Нуриеве и Барышникове — художник Александр Чаловский. Он часто обращается к образу «летающего татарина». В Казань его работы привез фонд «Грани», приурочив выставку на родине матери великого танцовщика и к его юбилею, и к Нуриевскому фестивалю. Работы Чаловского — мощные, экспрессивные, под стать нарушающему законы всемирного тяготения танцу Рудольфа Нуриева. Автор добился поразительного эффекта: он запечатлел знаменитые прыжки Нуриева, эти его «зависания» в те доли секунды, когда он парит над сценой. Кажется, что еще миг — и движение продолжится.

А автор работ о Нуриеве и Барышникове — художник Александр Чаловский. Он часто обращается к образу «летающего татарина»



Выставка рассчитана на людей, которые хорошо знакомы с творчеством Нуриева, потому что по характерным позам, по элементам костюма можно узнать, в какой партии запечатлен артист. По сути, перед нами творческая биография Нуриева, выполненная в своеобразной, резкой и иногда даже агрессивной технике. Запечатлеть в статике танец — это великое умение.

Вот знаменитый Петрушка на музыку Стравинского. Вот привет от Нижинского — отдыхающий Фавн. Или Солор, который вот-вот уйдет в страну теней и грез. Разумеется, не обошлось и без дуэтов с Марго Фонтейн — художник воплотил трагический излом умирающей Маргариты Готье и безумную скорбь Армана. Это в некотором роде иллюстрация к балету «Маргарита и Арман» в постановке Фредерика Аштона на музыку Листа. Постановке, специально сделанной для Нуриева и Фонтейн.

Май в Казани навсегда связан с именем Нуриева: именно в мае 26 лет назад публика увидела великого танцовщика уже в качестве дирижера — он дирижировал оркестром казанской оперы и симфоническим, приехав в Казань по приглашению директора ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаля Мухаметзянова. Этой весной благодаря выставке в «Хазинэ» он словно вернулся на родину матери вновь.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов