Ирек Файзуллин: «Никогда для организаций строительство не было таким жирным процессом»

Как татарстанские строители просили преференции на торгах, а СРО «Содружество строителей РТ» перевела миллиарды в федеральные госбанки

Более 800 строителей накануне, 12 апреля, собрались на IX годовом отчетно-выборном собрании крупнейшей татарстанской АСРО «Содружество строителей РТ». Обсуждали как фактическую деятельность организации, так и проблемы, решения которых ждут ее члены. Как узнала корреспондент «Реального времени», если одни недовольны жесткими требованиями Национального объединения строителей по отношению к специалистам, то другие ратуют за предоставление преференций татарстанским компаниям. Было что сказать и министру строительства РТ Иреку Файзуллину — он дал присутствующим спецзадание. Подробности — в материале «Реального времени».

Демократия в виде «зеленых» красных карточек

На этот раз помимо президента СРО Рима Халитова в президиуме заседания разместились премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов.

Содружество строителей РТ можно назвать весьма демократичной организацией. Все вопросы традиционно выносились на голосование, в результате чего весь бальный зал «Корстона» поднимал над головой красные карточки, которые не имели никакого отношения к спорту и, напротив, означали согласие и принятие правил игры. Еще один элемент демократии заключается в открытости ассоциации. Данные по бухгалтерской и финансово-хозяйственной деятельности, озвученные на заседании, были опубликованы в открытом доступе на официальном сайте СРО.

Рим Халитов начал свое выступление с 356 миллиардов рублей — именно на такую сумму было выполнено подрядных работ в Татарстане в прошлом году. Доля объема республики от общего объема по ПФО, таким образом, составила 21,6%, что позволило выйти на первое место в округе по объему инвестиций в основной капитал. По данным Минстроя РТ, в республике работают 3 962 строительные фирмы, 1025 из которых являются членами Содружества строителей РТ.

Содружество строителей РТ можно назвать весьма демократичной организацией. Все вопросы традиционно выносились на голосование, в результате чего весь бальный зал «Корстона» поднимал над головой красные карточки. Фото Марии Горожаниновой



В прошедшем году в свои стройные ряды они приняли 164 компании, в этом — 21 фирму. При этом 64 организации в 2017 году добровольно покинули СРО, еще 65 компаний были исключены. Еще 21 член может покинуть ее из-за нарушений в этом году. В 75% случаев в прошлом году исключали за грубые нарушения законодательства, устава и внутренних документов СРО, в 14% — за непредоставление уведомления о сохранении членства и в 11% — за регистрацию за пределами Татарстана.

Экономная СРО

За 2017 год «Содружество строителей РТ» получило взносов на 98,3 млн рублей. Большая часть из них, 83,4 млн рублей — это членские взносы, остальная сумма сформировалась за счет вступительных и целевых взносов. Еще 7,8 млн осталось у организации с 2016 года. В 2017 году они планировали потратить 93,7 млн рублей, но фактически истратили 81,6 млн рублей. Большую часть денег направили на расходы фонда оплаты труда (51 млн рублей), на втором месте по расходам — членские взносы в Национальное объединение строителей России и другие общественные организации (14,5 млн рублей), на третьем — налоговые отчисления (3,8 млн рублей).

В этом году плановые доходы и расходы ассоциации выросли: если доход ожидается в объеме 114,7 млн рублей, то расход — 105,6 млн рублей.

Одной из главных задач строителей продолжает оставаться охрана труда. И все же в 2017 году смертей избежать не удалось: на стройплощадках ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», АО «Татавтодор», ООО «Нефтяные технологии» и ООО «Юлдыз» погибли четыре человека. Еще четыре случая тяжелого травматизма произошли на стройках ООО «Мостостроительное управление», ОАО «Каздорстрой», АО «Электроспецмонтаж» и ООО «ДомкорСтрой». Акцентировал на этом внимание, заслушав отчет, премьер-министр РТ Алексей Песошин.

— Данные обстоятельства, несомненно, говорят о необходимости усиления нашего внимания к вопросам соблюдения нормы охраны труда, а также повышения безопасности при производстве строительно-монтажных работ, — отметил премьер-министр.

«Обстоятельства несомненно говорят о необходимости усиления нашего внимания к вопросам соблюдения нормы охраны труда, а также повышения безопасности при производстве строительно-монтажных работ», — отметил премьер-министр. Фото Марселя Бадыкшина / prav.tatarstan.ru



Государство, как залог надежности

Одним из насущных вопросов остается работа компенсационных фондов. На невозможность «вытащить» оттуда средства уже сетовали в казанской мэрии. Тогда сообщалось, что на счетах четырех СРО РТ, по данным на конец 2017 года, зависло 2,2 млрд рублей, а по России в целом из собранных в компфондах 100 млрд рублей в проблемных банках пропало 40 млрд рублей.

В самой ассоциации на данный момент два компфонда, которые от кризисных ситуаций не пострадали и сохранились в полном объеме. Эти фонды накопили общим счетом немалые 1,8 млрд рублей. Более 302 млн из них хранятся на счетах фонда возмещения вреда и более 1,45 млрд — в фонде обеспечения договорных обязательств.

На внеочередном собрании содружества в 2017 году его члены проголосовали за три банка, куда отправились собранные миллиарды. Деньги доверили не татарстанским, а федеральным банкам с государственным участием — ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», причем большую часть средств отправили в ВТБ.

Содружеству строителей РТ депозиты приносят в среднем ежегодно 6,9% прибыли. При этом использовать честно заработанные проценты предприниматели смогли только после принятия 18 июня 2017 года соответствующего законопроекта. Как рассказал Айнур Саетов, генеральный директор ООО «ПодводСпецСтрой», за это они боролись не один год.

Просьбы татарстанских и других строителей были услышаны, и 18 июня 2017 года правительство подписало закон, разрешающий СРО в области строительства использовать банковские проценты от размещения средств компфонда для частичной или полной оплаты взноса члена СРО в компфонд обеспечения договорных обязательств и повышения уровня ответственности.

Bспользовать честно заработанные проценты предприниматели смогли только после принятия 18 июня 2017 года соответствующего законопроекта. Как рассказал Айнур Саетов, за это они боролись не один год. Фото sros-rt.ru



Спецзадание от Файзуллина

Министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ирека Файзуллина волновали совсем другие вопросы. Пользуясь случаем, он заговорил о реформе ценообразования в строительстве.

— Возникает очень много вопросов по стоимости ресурсов, которые сегодня заложены в нормативы сметных цен. Очень хотелось бы, чтобы саморегулируемая организация и строительный университет [КГАСУ] сегодня технически проанализировали те объекты, которые вы ведете, — дал задание министр. И устроил небольшой интерактив — попросил поднять руку представителей организаций, которые не работают на бюджетных объектах. Их оказалось меньше половины зала.

— Остальные так или иначе задействованы в бюджетном процессе, и вы видите, насколько изменение ценообразования будет влиять на задачи, которые мы выполняем. А получается так, что никогда, в общем-то, строительство таким, грубо выражаясь, жирным процессом не было для строительных организаций и для участников процесса. Сегодня те изменения, которые сформировались, приводят к тому, что стоимость объектов начинает уменьшаться. И в том числе уменьшается из-за тех ошибок, которые образовались при формировании нормативов сметных цен, — заметил Файзуллин.

В качестве примера он привел уральский щебень. По его словам, дорожники столкнулись с тем, что госэкспертиза пропускает цену щебня в 440 рублей за тонну. Однако транспортная составляющая в нормативе отсутствует, а она в данном случае на 440 рублей составляет 1 200—1 300 рублей.

Еще одна тема, которую хотел обсудить со строителями министр, касалась цифровой экономики. Файзуллин призвал членов СРО переходить на электронный документооборот.

— Некоторые институты потратили на сегодня достаточно большие финансовые средства, чтобы купить программные комплексы и с этой документаций работать. Вам тоже это придется делать — прошу у себя это внедрить. Не говорю, что в 2018 году, но в 2019—2020 годах, — сказал министр.

По словам Рима Халитова, они обращались в комитет Госдумы с предложением снизить необходимый стаж работы для включения в национальный реестр с 10 до 5 лет, однако там идею не поддержали. Фото Марселя Бадыкшина / prav.tatarstan.ru

Дорогу молодым и «нет» чужакам

О наболевшем после основных докладов говорил директор ООО «Монтаж «Набережночелнинский крановый завод» Александр Швецов, который год работает в контрольной комиссии СРО. По его словам, у некоторых организаций возникают сложности с подбором сотрудников для включения в Национальный реестр специалистов. По закону, в него могут войти только сотрудники со стажем работы минимум в 10 лет, что исключает возможность привлечения молодых специалистов.

— Еще один немаловажный вопрос связан с новым законом — это требование государственных органов вести всю исполнительную документацию только специалистами, включенными в национальный реестр. А где их столько взять? Чтобы они соответствовали требованию закона, в частности, 10-летнему стажу? И что делать с остальными инженерно-техническими работниками, которые не соответствуют закону, опять же, в части 10-летнего стажа? У нас работает много молодых специалистов, чем мы гордимся. А теперь получается, что работодателю они совершенно не нужны, — с болью в голосе отметил Швецов.

Он предложил обратиться с предложением снизить необходимый стаж работы с 10 до 5 лет в федеральный Минстрой и в Госдуму. Кстати, ранее об этом говорил и президент СРО Рим Халитов. По его словам, они обращались в комитет Госдумы с таким предложением, однако там идею не поддержали.

Еще одной болью поделился генеральный директор ООО «ПодводСпецСтрой» Айнур Саетов. Речь пошла о недобросовестных конкурентах. Здесь строитель привел личный пример — в ходе тендера их конкурентом стала фирма из Екатеринбурга, которая снизила начальную цену на 38,5%. При этом уральская компания, по словам Саетова, не имеет ни персонала, ни оборудования, зато имеет долги по налогам. Тем не менее закупочная комиссия формально отказать в участии в конкурсе им не смогла. Если же «ПодводСпецСтрой» для победы снизит цены, то ему придется работать в убыток.

— Не понимаю, почему такие организации допускаются до торгов. Считаю, что это неправильно. Мы зарегистрированы здесь, на территории республики, платим налоги, обеспечиваем наших жителей работой, зарплатой, имеем собственное спецоборудование, высококвалифицированных специалистов, водолазов, выполняем все мероприятия по охране труда. Конечно, это все ложится на наши затраты. А кто-то может прийти на торги без всего этого, с одной печатью, и снизить стоимость, — недоумевал Саетов.

Разумным Саетов назвал подход, при котором сложные строительные работы будут вести организации, состоящие в татарстанских СРО. Фото Марселя Бадыкшина / prav.tatarstan.ru



Разумным он назвал подход, при котором сложные строительные работы будут вести организации, состоящие в татарстанских СРО, с которых можно будет спросить в случае возникновения каких-либо проблем.

— Поэтому я предлагаю обеспечить приоритет татарстанским компаниям перед пришлыми. Например, давать местным при ранжировании дополнительные баллы — 30—40 из 100, — предложил строитель.

Мария Горожанинова