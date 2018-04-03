Как россияне понесли вклады обратно, а Набиуллина соберет «плохие долги» в банк

Обзор показателей банковского сектора в январе — феврале и главных событий марта

Фото: Дарья Турцева

«Реальное время» публикует основные показатели развития банковского сектора России в январе — феврале, а также обзор главных событий марта. После рекордного оттока вкладов в начале года россияне понесли деньги обратно в банки; финансовый результат сектора за первые 2 месяца оказался хуже прошлогоднего, а рынок лишился еще нескольких игроков. А также: ЦБ наводит порядок с залогами, купирует кредитование населения и создает «банк плохих долгов».

Потери февраля: минус семь банков

На 1 марта в России оставалась 551 кредитная организация с правом на осуществление банковских операций. В течение февраля с рынка ушло семь банков, у шести из которых были отозваны лицензии.

Среди них:

«Расчетно-Кредитный Банк» (зарегистрирован в Москве, занимал 184-е место в банковской системе);

«ПартнерКапиталБанк» (Москва, 469-е место);

«Сибирский банк реконструкции и развития» (Тюмень, 322-е место);

«Финансово-Промышленный Капитал» (Москва, 297-е место);

«УралКапиталБанк» (Уфа, 225-е место);

«Мастер-Капитал» (Москва, 302-е место).

Основные причины отзыва лицензий: проведение сомнительных транзакций; размещение средств в высокорисковые активы и возникновение критического объема проблемной задолженности; уклонение от требований о формировании резервов; большие масштабы кредитования собственников и связанных сторон; признаки вывода активов; пропажа из кассы значительной суммы денег.

Общий объем вкладов физических лиц (с учетом валютных) в феврале вырос на 1,4%, а депозиты и средства на счетах организаций сократились на 2%. Фото Дарьи Турцевой



Россияне вернулись в банки

Суммарные активы банковского сектора в феврале сократились на 2,5 трлн рублей — до 83 трлн на начало марта. При этом объем кредитов, за исключением межбанковских, вырос на 0,3% и достиг 42,6 трлн рублей. Прирост произошел в основном в розничном портфеле (+0,9%), тогда как объем корпоративного портфеля почти не изменился. Доля просрочки как в розничном, так и в корпоративном портфеле составила 6,9%.

После резкого январского оттока с рублевых депозитов население понесло деньги обратно в банки: вклады физических лиц в рублях в феврале выросли на 380 млрд рублей (до 20,57 трлн), но это все равно не отыграло последствия предыдущего месяца.

Напомним, в январе россияне забрали с рублевых депозитов сразу 453 млрд рублей или больше 2% от их общего объема. Эксперты называли несколько возможных причин такого оттока: упадок доверия к банкам после массовых исков АСВ к вкладчикам, снижение доходности и как следствие — привлекательность депозитов. Но большинство комментаторов склонялись к тому, что это разовое сезонное явление — как правило, население забирает деньги из банков в начале каждого года.

Общий объем вкладов физических лиц (с учетом валютных) в феврале вырос на 1,4%, а депозиты и средства на счетах организаций сократились на 2%.

Общая прибыль трех крупнейших кредитных организаций — Сбербанка, ВТБ и «Газпромбанка» — составила 171,5 млрд рублей. Фото Олега Тихонова



Прибыль: бывало лучше

Финансовый результат всего банковского сектора в январе — феврале 2018-го составил 178 млрд рублей, оказавшись на 34 млрд рублей меньше полученного годом ранее. При этом 147 банков, то есть более трети, были убыточными; их общий отрицательный результат — 133 млрд рублей.

Самые большие убытки за первые 2 месяца получили «Промсвязьбанк» (44,7 млрд), «Рост Банк» (33,1 млрд), «Бинбанк» (16,7 млрд) и «Траст» (6,7 млрд). Еще 12,6 млрд рублей убытка на двоих показали ФК «Открытие» и «ОФК Банк» (в который ЦБ 21 марта ввел временную администрацию).

Прибыль банков РФ на 1 марта 2018 г.

№ Наименование банка на 01.03.2018 на 01.03.2017 Изменение 1 Сбербанк России 129 095 616 104 621 238 24 474 378 2 ВТБ 28 578 043 6 790 077 21 787 966 3 Газпромбанк 13 871 303 9 857 346 4 013 957 4 Райффайзенбанк 7 421 217 4 785 278 2 635 939 5 ЮниКредит Банк 6 292 460 6 686 685 -394 225 6 Совкомбанк 6 088 908 2 037 223 4 051 685 7 Московский Кредитный Банк 4 381 680 3 413 807 967 873 8 Тинькофф Банк 3 926 005 3 167 212 758 793 9 Банк Уралсиб 2 871 794 2 167 224 704 570

Общая прибыль трех крупнейших кредитных организаций — Сбербанка, ВТБ и «Газпромбанка» — составила 171,5 млрд рублей, причем результат ВТБ по сравнению с январем — февралем прошлого года вырос в четыре с лишним раза.

Совокупный финансовый результат татарстанских банков составил 1,52 млрд рублей, что на 625 млн больше, чем по итогам первых 2 месяцев 2017 года. Убыток (18,9 млн рублей) на 1 марта получила лишь одна организация — «ИК Банк», который контролируется болгарским Центральным кооперативным банком.

Прибыль банков РТ на 1 марта 2018 г.

№ Наименование банка на 01.03.2018 на 01.03.2017 Изменение 1 Аверс 414 037 394 070 19 967 2 Ак Барс 410 151 113 325 296 826 3 Тимер Банк 200 271 — — 4 Татсоцбанк 190 404 203 714 -13 310 5 Девон-Кредит 161 634 102 659 58 975 6 Банк Казани 50 747 38 102 12 645 7 Энергобанк 47 276 29 244 18 032 8 Акибанк 46 602 17 847 28 755 9 АвтоКредитБанк 6 623 10 223 -3 600 10 Алтынбанк 5 324 16 504 -11 180 11 Камский Коммерческий Банк 4 821 5 324 -503 12 Автоградбанк 2 734 -19 656 22 390 13 Заречье 525 1 205 -680 14 Сетевая Расчетная Палата 389 -113 502 15 ИК Банк -18 887 -17 843 -1 044

Март: что нового

Март запомнился несколькими событиями в госрегулировании банковского сектора и денежно-кредитной политики.

23 марта совет директоров ЦБ, как и ожидалось, снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пункта до 7,25%, пообещав завершить переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Регулятор ждет, что к концу нынешнего года инфляция будет держаться в диапазоне 3-4% и в следующем году приблизится к цели в 4%.

В середине марта Банк России объявил, что рынок ждет залоговая реформа. Предлагается, во-первых, разделить залоговое имущество на три категории (пока что их две). Смысл в том, чтобы банки не смогли уменьшать размер создаваемых резервов по ссудам, если они обеспечены залогами низкого качества. Во-вторых, ЦБ хочет запретить банкам вносить изменения или прекращать договоры залогов — за нарушение этого правила должностным лицам может грозить уголовная ответственность.

У руководства ЦБ давно были претензии к тому, что банки часто переоценивают реальную стоимость залогов. Регулятор хочет отучить банкиров заведомо смотреть на залоги как на свое будущее имущество — вместо этого надо уделять внимание качеству заемщиков. «Нужно работать с клиентами, разбираться в их бизнес-моделях, а не рассчитывать на то, что станете собственниками их активов», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом форуме в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ЦБ собирается ограничить аппетиты банков в потребительском кредитовании, которое, по его мнению, растет неадекватно высокими темпами (13,2% в прошлом году). Сделано это будет за счет увеличения коэффициентов риска. Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что рост потребительского кредитования должен соответствовать росту реальных доходов населения и быть сообразным с динамикой кредитования реального сектора.

Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что рост потребительского кредитования должен соответствовать росту реальных доходов населения и быть сообразным с динамикой кредитования реального сектора. Фото Максима Платонова



О чем говорили

В конце марта начался фактический процесс передачи санируемого «Промсвязьбанка» (ПСБ) в собственность государства. ЦБ объявил, что более 99,9% обыкновенных акций кредитного учреждения в процессе дополнительной эмиссии на 113 млрд рублей приобретет АСВ. После этого на базе «Промсвязьбанка» начнет создаваться опорный банк для обслуживания оборонно-промышленного комплекса.

«Рост Банк» и банк «Траст», которые входили в группы «Бинбанка» и ФК «Открытие», заберут в учрежденный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — до этого их санировало АСВ. С 15 марта функции временной администрации «Роста» и «Траста» были возложены на ФКБС. Таким образом, у фонда стало уже шесть проектов (другие — «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» и банк «Советский»).

Сбербанк с помощью экспертов хочет разобраться, как воспринимается образ его президента Германа Грефа в информационном поле. Банк объявил тендер на анализ политических и социально-экономических событий, а также позиционирование Грефа в СМИ.

Исполнители контракта должны будут дважды в месяц готовить для Сбербанка обзоры основных политических и макроэкономических событий, в частности, касающихся крупнейших российских компаний, таких как «Роснефть» и «Газпром». Плюс им придется делать аналитические записки, касающиеся образа Грефа в прессе и соцмедиа, анализировать репутационные риски и прогнозировать информационное поле. Начальная стоимость аукциона — 8,2 млн рублей.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» подтвердил, что ЦБ намерен создать так называемый «банк плохих долгов», куда должны быть слиты все некачественные активы попавших под санацию «Открытия», «Бинбанка» и, возможно, «Промсвязьбанка». Такой банк, по данным издания, планируется создать на базе «Траста». Ранее ходили слухи, что выбор стоял между «Трастом» и «Рост Банком». Сейчас решено, что лицензию последнего лучше аннулировать. Во главе создаваемой структуры якобы может стать Юрий Адамович, вывший менеджер «МДМ-Банка» и член правления «Открытия».