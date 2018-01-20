Скандалы недели: блэкаут в Казани, АФК «Система» против Татарстана и кадровые казни глав

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

Уходящая неделя выдалась крайне насыщенной на трагичные новости со всех концов нашей страны. В двух российских школах случилась настоящая бойня, в Оренбурге совершено ужасное убийство предпринимателя и его семилетнего сына, а на пути из Казахстана в Казань сгорел автобус с пассажирами. Тем временем в столице Татарстана около 100 тыс. человек остались без света из-за халатности строителей, а в районах республики произошли серьезные кадровые перестановки. Также в очередной раз весь мир паниковал из-за падения курса биткоина, а российская общественность скорбела в связи со смертью «русского Че Гевары» Виктора Анпилова. Подробнее об этом в итоговом материале «Реального времени».

Блэкаут в Казани



В понедельник в Казани случился масштабный блэкаут: три района татарстанской столицы и 100 тысяч жителей остались без света. Без электричества и воды остались все жилые массивы, в крупных торговых комплексах (ТЦ «Горки» и «Южный») посетителей выводили в аварийном режиме, а самый посещаемый молл «Мега» перешел на резервное питание. Отключился свет на дорожных светофорах. На дорогах вместе с отключением светофоров образовались пробки 8 баллов и встали трамваи.

МЧС Татарстана сообщило, что причина блэкаута — отключение кабельной линии 110 КВт подстанций «Горки» и «Советская». В свою очередь, ОАО «Сетевая компания» назвало компанию, из-за которой в Казани произошло масштабное отключение. По данным энергетиков, застройщик ООО «Арт-Строй» не предупредил «Сетевую компанию» об изменении глубины прокладки трубы водовода. В результате рабочие при бурении повредили защитную оболочку кабельных линий. Также проигнорировал соответствующее предупреждение и подрядчик (ООО «Сити-Сервис»), говорится в сообщении «Сетевой компании».

В пятницу к Казани добавилась Елабуга, где произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались около 70 тысяч жителей.

Революция главы в Татарстане

В понедельник на итоговой коллегии ведомства глава Минлесхоза РТ Алмас Назиров попросил премьер-министра республики освободить его от занимаемой должности.

Решение о «добровольной отставке» Назирова было принято еще до Нового года. Фото prav.tatar.ru



Источники «Реального времени» утверждают, что решение о «добровольной отставке» Назирова было принято еще до Нового года — на фоне скандала с уголовным делом об отчуждении земель в Арском районе в пользу не чужих Назирову людей. Также, по данным наших источников, пост главного лесника республики может занять 45-летний Равиль Кузюров, последние 4 года возглавляющий не самый простой Нурлатский район РТ. Предполагается, что на смену Кузюрову на ключевом посту в Нурлатском районе могут прийти депутат Госсовета РТ, генеральный директор УК «АгроИнвест» Раис Сулейманов или действующий Черемшанский глава Фердинат Давлетшин. Среди других претендентов на должность главы Минлесхоза называют Эмира Бедертдинова, действующего первого замминистра.

Также на уходящей неделе «Реальное время» предсказало два увольнения глав муниципальных районов РТ: Пестречинского и Рыбно-Слободского. Прогнозы действительно сбылись. В среду, 17 января, главой Пестречинского района РТ стал Ильхам Кашапов. Его кандидатуру предложил депутатам местного собрания премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В тот же день глава Рыбно-Слободского района РТ Ильхам Валеев ушел в отставку. Премьер-министр Песошин предложил депутатам совета Рыбно-Слободского района назначить и.о. руководителя исполкома Ильдара Тазутдинова. До 2018 года он занимал должность заместителя гендиректора ОЭЗ «Алабуга». Также стало известно об отставке руководителя исполкома Камско-Устьинского района. Он покинул должность по семейным обстоятельствам.

АФК «Система» vs Татарстан



Неожиданный и довольно дерзкий удар по «джентльменским» правилам транзита электроэнергии по межсистемным магистральным сетям получил Татарстан от Башкортостана. Арбитражный суд РТ дал старт громкому делу, имеющему принципиальное значение для двух республик: дочерняя компания «Башкирской электросетевой компании», входящая в АФК «Система», потребовала от Госкомитета РТ по тарифам установить ей индивидуальный тариф за использование ее линий при передаче «внешней» электроэнергии, фактически заставляя потребителей республики оплачивать трансграничные перетоки на высшем уровне напряжения на 1—3 млрд рублей. И хотя татарстанский арбитраж еще не вынес решения по этому беспрецедентному спору, ФАС встала на сторону Татарстана.

Кстати, на уходящей неделе Госкомитет РТ по тарифам провел итоговую коллегию, на которой стало известно о том, что республика заметно отстает по росту тарифов на услуги ЖКХ (его стараются сдерживать всеми силами), по тарифам на подключение к электрическим и канализационным сетям, сбытовым надбавкам на электричество, которые разнятся от региона к региону в 10 раз. Также на коллегии обсудили грядущую реформу рынка теплоснабжения, которая продолжает вызывать острейшие споры в правительстве. Подробности вы можете прочитать здесь.

Реформа рынка теплоснабжения продолжает вызывать острейшие споры в правительстве. Фото Олега Тихонова

Убийство предпринимателя и его сына в Оренбурге

В среду утром в Оренбурге во дворе жилых домов произошло убийство 35-летнего предпринимателя Дениса Чернова и его семилетнего сына. Мужчина собрался везти своего сына-первоклассника в школу, но, когда пошел выкидывать мусор у дома, к ним подъехала черная «Приора». Из машины вышли неизвестные и ударили его несколько раз ножом, сообщал Mash. Следующей жертвой стал семилетний мальчик, ждавший отца в его Toyota Land Cruiser. Всего мужчине и ребенку было нанесено около 20 ножевых ранений в туловище.

После этого машину перегнали в соседний двор и попытались поджечь. Пока один неизвестный обливал машину бензином и поджигал, это увидели жители соседнего дома и вызвали полицию, писал Life. При этом информация Life разнится с официальными данными: СМИ передавали, что когда приехала скорая, ребенок еще был жив, однако спасти его врачи не успели и он умер в машине скорой помощи. У Дениса Чернова остались жена и дочь.

По данным портала Урал56, Чернов занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем доме от места, где нашли машину предпринимателя. По данным «Ъ», он был руководителем службы аварийных комиссаров «Компаньон», и его специалисты привлекались для разбора дорожно-транспортных происшествий и предварительной оценки нанесенного ущерба. По информации СМИ, следователи не исключают, что двойное убийство — это дело рук местных криминальных группировок, специализирующихся на страховых аферах, с которыми вступил в конфликт предприниматель.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Огненный рейс из Казахстана

В четверг утром в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, следовавший в Казань. На борту было 57 человек, но лишь пятерым удалось спастись из горящей машины. Все они граждане двух среднеазиатских республик. Сообщается, что автобус не получал лицензию на пассажирские перевозки и не значился в перечне регулярных маршрутов.

Оперативные службы заявили, что граждан России на борту сгоревшего автобуса не было, тем не менее имена погибших пока не обнародованы. Проблема в том, что рейс, по сути, был нелегальным, но бюджетным. Это один из популярных недорогих маршрутов для тех, кто ездил из Азии в Россию на заработки. Им пользовались мигранты, которые не могли позволить себе купить билет на поезд или самолет.

Автобус не получал лицензию на пассажирские перевозки и не значился в перечне регулярных маршрутов. Фото emer.gov.kz



По некоторым данным, возгорание началось в автобусе из-за использования паяльной лампы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Начато досудебное расследование, сообщили в департаменте внутренних дел Актюбинской области.

Ливада потерял «фоновский» актив, а «Тимер Банк» взыскал с банкира 2 млрд рублей

Анатолий Ливада потерял еще один «фоновский» актив — кирпичный завод «Клюкер» в селе Ключищи Верхнеуслонского района (бренд «Ключищенская керамика»), которым он раньше единолично владел. Сейчас предприятие-банкрот ушло мимо его строек в конкурсную массу к другим кредиторам. Арбитражник «Клюкера» собирается выставить его на торги. Арестованный девелопер попытался этому помешать, попросив МВД наложить арест на имущество, но ему отказали.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», «Клюкер» находится в стадии ликвидации, им владеют на 51% «СБК Стекло» (родственная структура Сбербанка) и на 49% ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group), правда, доля последнего — в залоге у «СБК Стекло». При этом, весь прошлый год дольщиков успокаивали, что активы «ФОНа» под арестом в рамках уголовного дела и никуда не денутся. Но с «Клюкером» вышло иначе из-за смены владельцев, из-за чего особенно расстроились покупатели в ЖК «МЧС». Им говорили, что деньги за их квартиры утекли как раз на этот завод. Между тем, как выяснило «Реальное время», завод уходит на торги.

Также на этой неделе ПАО «Тимер Банк» со второго раза добилось взыскания с бывшего председателя правления организации Руслана Алимова 1,72 млрд рублей. Причиной послужили убыточные для банка биржевые сделки. Защита банкира утверждает, что он невиновен, поскольку деньги не похищены. По его версии, убыток получен по результатам биржевых операций. Напомним, в январе 2017 года бывший председатель правления банка получил 3 года колонии-поселения за убыточные для банка биржевые сделки через компанию «АТОН» в 2011—2014 годах и снятие залога с имущества по кредиту «Маг-Строя» в 200 млн рублей в 2012—2013 годах.

Анатолий Ливада потерял еще один «фоновский» актив — кирпичный завод «Клюкер». Фото Олега Тихонова

Гайдаровский форум-2018

С 16 по 18 января в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялся Гайдаровский форум — 2018, ежегодная международная конференция, посвященная вопросам экономики страны и мира. За происходящими событиями форума следили корреспонденты «Реального времени», которые собрали наиболее интересные факты и события с этого мероприятия.

Во-первых, Рустам Минниханов, как и в прошлом году, снова поднял вопрос распределения полномочий между регионами и федеральным центром, потребовав дать республике больше прав. И опять его робко поддержали коллеги по губернаторскому корпусу. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, в отличие от татарстанского коллеги, оказался более сдержанным в оценке распределения полномочий между регионами и Москвой в части бюджетной нагрузки. Отметим, что такая позиция Хамитова вызвала непонимание со стороны некоторых представителей башкирской интеллигенции.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова призвала объединить в единую структуру Фонд ОМС, Фонд социального страхования и ПФР. И это объединение должно находиться в публичной собственности. Такая идея удивила даже вице-премьера Ольгу Голодец. Также руководительница СП предложила выстроить зависимость зарплат чиновников от эффективности их работы.

Большой скандал случился во второй день форума. «Героем дня» стал Арслан Ибрагимов — член «Другой России» (и запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова). Молодой человек, верный традициям нацболов, пробрался к сидящему в президиуме дискуссионной панели Анатолию Чубайсу и бросил ему в лицо кипу листовок. Таким образом он выразил свое отношение к рыночным реформам, которые в 1990-е проводил его «жертва нападения».

Рустам Минниханов, как и в прошлом году, снова поднял вопрос распределения полномочий между регионами и федеральным центром. Фото president.tatarstan.ru



Курс биткоина рухнул более чем на 25%

На этой неделе буквально за сутки курс биткоина упал более чем на 25% — в моменте криптовалюта подешевела до 10,5 тыс. долларов впервые с 1 декабря 2017 года. По словам криптовалютного тренера Евгения Каминского, одной из причин могли стать тревожные новости об ограничении торговли криптовалютами, поступающими из Южной Кореи и Китая. Однако первое и самое главное на что стоит обратить внимание — это то, что рынок был сильно перегрет.



Также эксперт обратил внимание на грядущий китайский Новый год: «Если посмотреть на графики стоимости биткоина, то можно увидеть, что подобная картинка наблюдается на протяжении последних 4 лет. В 14-х, 15-х, 16-х числах января всегда идет сильная коррекция по курсу биткоина и по всему рынку. Дело в том, что азиатские пользователи криптовалют выводят деньги­, закупаются подарками, планируют свои отпуска и уходят отдыхать на неделю».

Многие также обратили внимание на выступление Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме, которое пришлось аккурат на момент падения курса биткоина. Премьер-министр заявил, что через несколько лет криптовалюты могут исчезнуть, подобно многим интернет-компаниям начала 90-х. По мнению Каминского, вряд ли Медведев обвалил биткоин.

Смерть «русского Че Гевары»

В понедельник на 72-м году жизни скончался известный политик, лидер «Трудовой России», которого называли «русским Че Геварой», Виктор Анпилов. По словам члена исполкома движения Станислава Рузанова, Анпилов умер в больнице после обширного инсульта. Экс-депутат Госдумы Дарья Митина сообщила ТАСС, что Анпилову стало плохо еще в минувшую субботу: «13 января он ехал на встречу Павла Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт. Три дня лежал в Склифосовского в коме».

Лидера «Трудовой России» называли «русским Че Геварой». Фото tsargrad.tv



— Я отлично знал Анпилова черт знает сколько времени — с 92-го года, когда мы с ним познакомились. Фанатик — нет. Он вождь со всей своей простой народной страстью. Вот таким он был. С простяцкой мордой, родившийся в селе Белая Глина Краснодарского края. Несмотря на свою учебу на факультете журналистики МГУ, он все равно остался простым парнем, — сказал в интервью «Реальному времени» российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. В 1973 году окончил журфак МГУ. Работал на Кубе переводчиком, затем комментатором Гостелерадио СССР, а потом корреспондентом в Никарагуа. В 1992 году стал одним из основателей движения «Трудовая Россия». В последние годы возглавлял исполнительный комитет этой организации. В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.