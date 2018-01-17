«Без бумажки»: из-за забывчивых работодателей татарстанцы недосчитываются пенсий
Ежемесячные потери могут составлять до 5 тысяч рублей
Татарстанцы, вышедшие на заслуженный отдых, недосчитываются пенсий из-за забывчивых работодателей, которые не сдают в архивы данные о стаже и зарплате своих сотрудников. Сейчас Госкомитет по архивному делу РТ разыскивает документы более чем 1000 предприятий, ликвидированных в с начала 90-х годов. Из-за недостающих данных пенсионер может терять до 5 тысяч рублей в месяц. Есть те, кто не получает пенсий вообще — сейчас таких 0,4%, но в будущем старость без пособий может грозить миллионам. Подробности в материале «Реального времени».
Потерянные истории и забытые архивы — мизерные пенсии
Не досчитаться пенсии могут татарстанцы по вине своих работодателей. В пенсионных фондах столкнулись с проблемой потерянных архивных данных. когда предприятия не сдавали в архив сведения о стаже и зарплате своих работников. На сайте Госкомитета по архивному делу сейчас размещен список из более чем 1000 таких предприятий: они были ликвидированы, но документы на сотрудников на хранение в архивы не сдали. Кстати, большая часть в этом списке — 589 предприятий Высокогорского района. Обычно данные отсутствуют за 90-е годы, но есть и почти вековые пробелы — к примеру, Бугульминский деревообрабатывающий комбинат не предоставил информацию с 1935 по 2006 год.
— Органы Пенсионного фонда с такими ситуациями сталкиваются периодически — люди недополучают заработанные деньги из-за отсутствия документов. На некоторых предприятиях одна и та же ситуация из года в год. Например, медико-санитарная часть КАПО имени Горбунова хранила документы на территории ООО КДЦ Авиастроительного района. Мы понимаем, что это предприятие не имеет никакого отношения к медсанчасти — не является ни правопреемником, ни ответственным хранителем документов. Документы безосновательно хранятся на территории других предприятий, которые впоследствии ликвидируются и процесс подтверждения стажа и заработка усложняется, — говорит Эдуард Вафин, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Татарстану.
По словам начальника Госкомитета по архивному делу Ирады Аюповой, данные теряются чаще всего на работников сферы бытового обслуживания — поваров, парикмахеров, скорняков, трудившихся на крупных предприятиях, которые в 90-е годы распадались на мелкие. А так как получали эти люди довольно хорошую зарплату, утерянные истории вдвойне обидны.
Вернуть стаж и зарплату: два свидетеля и суд
Ежемесячные потери пенсионера из-за несданных в архив сведений могут составить до 5 тысяч рублей.
К примеру, человек вышел на пенсию в 2017-м году, для назначения выплат он попросил учесть зарплату за 1983—1987 годы, так как она была выше, чем в среднем по стране, в 1,2 раза — это максимальный учитываемый коэффициент. Таким образом, размер пенсии у него составил 13589. А мог бы данный гражданин получать еще больше — 14807 рублей в месяц, если бы в стаж вошли данные с 1995 по 2000 год. Но в это время гражданин работал на малых предприятиях, которые не внесли в трудовую книжку приказ о приеме на работу сотрудника, а потом не сдали сведения в пенсионный фонд.
— Что получается? Организации ликвидированы, документы на хранение в архив они не сдали. Назначить пенсию по первичным документам — трудовой книжке — мы не можем. Но данному гражданину еще повезло, что он предоставил справку о зарплате с 1983 по 1987 годы: если бы его предприятие не сдало сведения за этот период, то пенсия рассчитывалась бы исходя из заработка за 2000—2001 годы и составила бы 10 370 рублей, — привел пример Эдуард Вафин.
Доказать право на пенсию можно, но очень сложно. Если данные о стаже можно восстановить по свидетельским показаниям — привести в территориальный орган пенсионного фонда минимум двоих человек, которые могут подтвердить ваши слова, то данные о размере зарплаты свидетельскими показаниями не подтверждаются. Хорошо, если сохранились какие-то платежные документы, например, данные о членских взносах в профсоюз. Тогда через суд, исходя из того, что в профсоюз уплачивался, например, 1% от дохода, можно установить размер зарплаты.
Будущие пенсионеры не досчитаются денег из-за серой зарплаты и нехватки баллов
Проблема потерянных данных касается людей, имеющих стаж работы до 1999 года, когда Пенсионным фондом не велся индивидуальный персонифицированный учет. У молодых и будущих пенсионеров другая головная боль: не досчитаться пенсии они могут из-за серой зарплаты — не хватит баллов или стажа для ее начисления.
Как сообщил «Реальному времени» управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Эдуард Вафин в Татарстане таких порядка 0,4% от всего количества жителей, выходящих на пенсию.
— Татарстан, не скажу, что в этом вопросе отрицательно выделяется — занимает нейтральную позицию, в России целом примерно такие же данные. Пока это не существенная цифра, — прокомментировал Вафин.
В Саратовской области в 2017-м году без пенсии остались 396 жителей, в Иркутской — 470. В будущем такая ситуация может грозить миллионам россиян.
— Граждане, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с нехваткой стажа из-за неофициально оформленных трудовых отношений или с нехваткой заработанных страховых баллов. И тогда у них два варианта — ждать 5 лет, чтобы получать социальную пенсию, при этом можно продолжать работать, либо воспользоваться существующей нормой закона — это кощунственно, но это факт — и докупить страховые баллы, чтобы начислялась страховая пенсия, — говорил депутат Госдумы Ярослав Нилов, на совместном заседании комитетов по соцполитике Госдумы России и Госсовета Татарстана, которое прошло в ноябре.
Нехватка стажа или баллов и последующее решение гражданина работать, чтобы их добрать, приведут к искусственному увеличению пенсионного возраста. Если сейчас для получения страховых выплат достаточно иметь семилетний стаж взносов в пенсионную систему, то к 2025 году минимальный стаж будет равен 15 годам.
комментарии
Зачем "работодателю", у которого на счетах 150 млн. рублей, нужна пенсия в 20 тысяч в месяц?
У нас начисление пенсий госслужащим - в размере 70 %-в от средней зарплаты + к этому надбавки за стаж, а остальным категориям работников - обман с названием пенсионный калдькулятор, который как бы ты не трудился начисляет пенсию в размере не более 30 %-в от зарплаты.
Далее, половина пенсионеров - льготники, в основном работники силовых служб, и особенно военные. Которым иногда пенсию назначают в 30 лет (в интернете была статья такая), когда один год работы зачитывается в 2, а то и 3, иногда и в 4 года стажа (работал человек в войсках специального назначения и на Крайнем Севере например, для каждого из которых по закону стаж увеличивается в 2 раза и в итоге человек за 8 лет работы зарабатывает стажа - 24 года + 2 года служба в армии).
Ежегодно 400 млрд руб из Пенсионнного фонда выдается как материнский капитал.
У самого Пенсионного фонда невиданные внутренние расходы: огромные оклады чиновников высшего эшелона, неоправданно высокая численность работников, содержание роскошных офисов, дорогих иномарок, десятимиллиардные расходы на рекламу.