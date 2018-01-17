«Без бумажки»: из-за забывчивых работодателей татарстанцы недосчитываются пенсий

Ежемесячные потери могут составлять до 5 тысяч рублей

Татарстанцы, вышедшие на заслуженный отдых, недосчитываются пенсий из-за забывчивых работодателей, которые не сдают в архивы данные о стаже и зарплате своих сотрудников. Сейчас Госкомитет по архивному делу РТ разыскивает документы более чем 1000 предприятий, ликвидированных в с начала 90-х годов. Из-за недостающих данных пенсионер может терять до 5 тысяч рублей в месяц. Есть те, кто не получает пенсий вообще — сейчас таких 0,4%, но в будущем старость без пособий может грозить миллионам. Подробности в материале «Реального времени».

Потерянные истории и забытые архивы — мизерные пенсии

Не досчитаться пенсии могут татарстанцы по вине своих работодателей. В пенсионных фондах столкнулись с проблемой потерянных архивных данных. когда предприятия не сдавали в архив сведения о стаже и зарплате своих работников. На сайте Госкомитета по архивному делу сейчас размещен список из более чем 1000 таких предприятий: они были ликвидированы, но документы на сотрудников на хранение в архивы не сдали. Кстати, большая часть в этом списке — 589 предприятий Высокогорского района. Обычно данные отсутствуют за 90-е годы, но есть и почти вековые пробелы — к примеру, Бугульминский деревообрабатывающий комбинат не предоставил информацию с 1935 по 2006 год.

— Органы Пенсионного фонда с такими ситуациями сталкиваются периодически — люди недополучают заработанные деньги из-за отсутствия документов. На некоторых предприятиях одна и та же ситуация из года в год. Например, медико-санитарная часть КАПО имени Горбунова хранила документы на территории ООО КДЦ Авиастроительного района. Мы понимаем, что это предприятие не имеет никакого отношения к медсанчасти — не является ни правопреемником, ни ответственным хранителем документов. Документы безосновательно хранятся на территории других предприятий, которые впоследствии ликвидируются и процесс подтверждения стажа и заработка усложняется, — говорит Эдуард Вафин, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Татарстану.

Данные теряются чаще всего на работников сферы бытового обслуживания, говорит Ирада Аюпова. Фото Олега Тихонова



По словам начальника Госкомитета по архивному делу Ирады Аюповой, данные теряются чаще всего на работников сферы бытового обслуживания — поваров, парикмахеров, скорняков, трудившихся на крупных предприятиях, которые в 90-е годы распадались на мелкие. А так как получали эти люди довольно хорошую зарплату, утерянные истории вдвойне обидны.

Вернуть стаж и зарплату: два свидетеля и суд

Ежемесячные потери пенсионера из-за несданных в архив сведений могут составить до 5 тысяч рублей.

К примеру, человек вышел на пенсию в 2017-м году, для назначения выплат он попросил учесть зарплату за 1983—1987 годы, так как она была выше, чем в среднем по стране, в 1,2 раза — это максимальный учитываемый коэффициент. Таким образом, размер пенсии у него составил 13589. А мог бы данный гражданин получать еще больше — 14807 рублей в месяц, если бы в стаж вошли данные с 1995 по 2000 год. Но в это время гражданин работал на малых предприятиях, которые не внесли в трудовую книжку приказ о приеме на работу сотрудника, а потом не сдали сведения в пенсионный фонд.

— Что получается? Организации ликвидированы, документы на хранение в архив они не сдали. Назначить пенсию по первичным документам — трудовой книжке — мы не можем. Но данному гражданину еще повезло, что он предоставил справку о зарплате с 1983 по 1987 годы: если бы его предприятие не сдало сведения за этот период, то пенсия рассчитывалась бы исходя из заработка за 2000—2001 годы и составила бы 10 370 рублей, — привел пример Эдуард Вафин.

Ежемесячные потери пенсионера из-за несданных в архив сведений могут составить до 5 тысяч рублей, привел пример Эдуард Вафин. Фото Олега Тихонова



Доказать право на пенсию можно, но очень сложно. Если данные о стаже можно восстановить по свидетельским показаниям — привести в территориальный орган пенсионного фонда минимум двоих человек, которые могут подтвердить ваши слова, то данные о размере зарплаты свидетельскими показаниями не подтверждаются. Хорошо, если сохранились какие-то платежные документы, например, данные о членских взносах в профсоюз. Тогда через суд, исходя из того, что в профсоюз уплачивался, например, 1% от дохода, можно установить размер зарплаты.

Будущие пенсионеры не досчитаются денег из-за серой зарплаты и нехватки баллов

Проблема потерянных данных касается людей, имеющих стаж работы до 1999 года, когда Пенсионным фондом не велся индивидуальный персонифицированный учет. У молодых и будущих пенсионеров другая головная боль: не досчитаться пенсии они могут из-за серой зарплаты — не хватит баллов или стажа для ее начисления.

Как сообщил «Реальному времени» управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Эдуард Вафин в Татарстане таких порядка 0,4% от всего количества жителей, выходящих на пенсию.

— Татарстан, не скажу, что в этом вопросе отрицательно выделяется — занимает нейтральную позицию, в России целом примерно такие же данные. Пока это не существенная цифра, — прокомментировал Вафин.

В Саратовской области в 2017-м году без пенсии остались 396 жителей, в Иркутской — 470. В будущем такая ситуация может грозить миллионам россиян.

У молодых и будущих пенсионеров другая головная боль — не досчитаться пенсии они могут из-за серой зарплаты. Фото 2018god.net



— Граждане, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с нехваткой стажа из-за неофициально оформленных трудовых отношений или с нехваткой заработанных страховых баллов. И тогда у них два варианта — ждать 5 лет, чтобы получать социальную пенсию, при этом можно продолжать работать, либо воспользоваться существующей нормой закона — это кощунственно, но это факт — и докупить страховые баллы, чтобы начислялась страховая пенсия, — говорил депутат Госдумы Ярослав Нилов, на совместном заседании комитетов по соцполитике Госдумы России и Госсовета Татарстана, которое прошло в ноябре.



Нехватка стажа или баллов и последующее решение гражданина работать, чтобы их добрать, приведут к искусственному увеличению пенсионного возраста. Если сейчас для получения страховых выплат достаточно иметь семилетний стаж взносов в пенсионную систему, то к 2025 году минимальный стаж будет равен 15 годам.