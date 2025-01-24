На весь Татарстан — один позолотчик

Итоги работы Комитета РТ по охране объектов культурного наследия: рекорды — по объемам, проблемы — по кадрам

К саммиту БРИКС Казань похорошела, но многие проблемы остались. Фото: Динар Фатыхов

Рекордное количество отреставрированных объектов в Казани к саммиту БРИКС не отменяет нехватку квалифицированных кадров, проблемы дефицита и стоимости реставрационных материалов. Такие сведения озвучили на итоговой коллегии Комитета по охране объектов культурного наследия, а глава ИКОМОС Леонид Кондрашев придумал новый афоризм: Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев — это «Орешник» в гуманитарной сфере. Подробнее — в материале «Реального времени».

В том году — БРИКС, в этом году — 80-летие Победы

В фойе четвертого этажа здания Министерства культуры Татарстана, где проходила коллегия, разместили небольшую выставку с результатами раскопок, в результате которых на территории республики выявили 10 новых археологических объектов. Самое занятное — Новобиксинтеевский могильник в Мензелинском районе, где были найдены погребения с различными изделиями: к примеру, украшения сделаны из фаланг зайца.

— Это самый древний памятник Татарстана, 5000 лет до нашей эры, — тут же отметил глава комитета Иван Гущин, поторапливая археологов, которые вскоре перешли к раскопкам в Казани — на Тукая, 97, на улице Островского, 103, на Нариманова, 33 (по последнему адресу нашлись, к примеру, монета 1791 года и матрица для икон из глины).

Лейла Фазлеева изучает находки из Новобиксинтеевского могильника. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Мы так часто и плодотворно общаемся, что найти новые слова сложно, — признался президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Леонид Кондрашев, после выдав афоризм: — У нас в гуманитарной сфере есть свой «Орешник» — это [Государственный Советник РТ] Минтимер Шарипович [Шаймиев] со своим чувством юмора.

Как отметил Гущин, главной темой для комитета стала подготовка исторического центра Казани к саммиту БРИКС. Была проведена работа со 112 зданиями, из которых полностью отреставрировали 17, а на 36 провели ремонт кровли и фасадов.

Леонид Кондрашев вспоминал, как стараниями Минтимера Шаймиева возглавляемый им комитет ИКОМОС «вернулся» в ЮНЕСКО. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В этом году одной из главных тем станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2024-м в Единый реестр было включено 11 объектов культурного наследия, связанных с этим событием, под государственную охрану была взята часть оборонительной территории «Казанского обвода» в Кайбицком районе. Минкультуры РФ утвердило упрощенный порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны, в 2025-м республиканский комитет займется 55 объектами, ремонта требует 31.

Готовится к открытию мечеть в селе Маскара (Кукморский район). Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Всего, по словам Гущина, в 2024 году на проектирование и реставрацию затрачено 5,8 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей из регионального и местного бюджетов, 197,3 млн — из федерального бюджета, а также 827 млн рублей от благотворителей. Эти средства пошли, в частности, на дом поэта Каменева, Алафузовский театр, флигель и службы усадьбы Сапогульцева, мечети «Иске Таш» и «Урта Таш» (она же Белая), валяльную фабрику Родигиных в Кукморе...

В 2025-м откроется памятник павшим воинам. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2025 году откроются после реставрации храм-памятник павшим воинам, мечеть в селе Маскара Кукморского района, купеческий дом в Чистополе (его приспособят под Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи), Троицкая церковь в селе Верхний Багряж Заинского района, мечеть в селе Айбаш Высокогорского района, заводская контора товарищества «П.К. Ушков и Ко» в Менделеевске. Начнутся работы в том же Менделеевском районе в здании заводского училища в селе Новый Кокшан, продолжатся работы на Петропавловском соборе и четырех объектах Богородицкого женского монастыря (настоятельский корпус, корпус для монахинь, церковь Николы Тульского и церковно-приходская школа).

Что касается реестра ОКН, в 2024-м была проведена экспертиза для 203 выявленных объектов культурного наследия, их них 156 были включены в Единый реестр, а документы по 20 направлены в Минкульт России для принятия решения о присвоении им статуса федерального значения. Сейчас в Татарстане 1 888 таких объектов (446 — федерального, 1 074 — регионального, 386 — местного значения), также не забудем 3 421 выявленный ОКН.

Реальное время / realnoevremya.ru

Исторические поселения не спешат ограничивать

Если говорить о проблемах, то одна из них, отметил Гущин, — это разработка границ, предмета охраны и градостроительных регламентов исторических поселений.

— Ситуация здесь не столь радужная. Из 13 поселений утверждены документы только по Билярску, — указал глава комитета. — В прошлом году на межведомственной комиссии под председательством раиса Республики Татарстан были одобрены проектные решения по устойчивому развитию исторических поселений Чистополя и Елабуги. Документы дорабатываются и будут в ближайшее время внесены на рассмотрение Федерального научно-методического совета.

По семи историческим поселениям требуется актуализация документов. По Лаишево, Свияжску, Тетюшам комитет предлагает начать разрабатывать проектную документацию в этом году.

Иван Гущин указал на проблемы: ситуация с историческими поселениями, стоимостью материалов, с подготовкой кадров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Учитывая активность строительства и инвестиционный потенциал, отсутствие утвержденных документов по историческим поселениям является сдерживающим фактором и определенной проблемой, — добавил Гущин.

О Тетюшах вдохновенно говорила директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова. Здесь расположено 70 памятников ОКН, из них 32 — в самом городе с населением 10 тысяч человек.

— В начале двухтысячных живописный волжский город медленно угасал, — описала Понедельникова начало работ. — Проанализировав собственные ресурсы, решили раскрыть внутренний потенциал, позиционируя Тетюши как территорию с особой атмосферой и социокультурной средой.

Отдельно она рассказала об усадьбе Молостовых — «уникальном месте силы». Здесь проводятся театральные лаборатории, свадебные церемонии и многое другое.

— Наша многолетняя мечта, Лейла Ринатовна, — обратилась она к вице-премьеру Фазлеевой, — задействовать в активном показе все площади, использовать всю территорию, превратить это место в творческую дачу, потому что в 30-е годы здесь работала и отдыхала вся творческая элита страны.

Энергичная речь вызвала у Фазлеевой восхищение:

— Вы великолепным образом представили образ идеального специалиста системы сохранения и охраны памятников наследия, потому что вы неравнодушны.

Наталья Понедельникова — образ идеального специалиста системы сохранения и охраны памятников наследия. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За рубль берут мало

Также Гущин рассказал о ситуации с продажей объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в один рубль в Чистополе, Елабуге и Казани.

Таких за два года было продано 16 (10+6), но в «коллекции» осталось еще 23. Данные по ним можно найти на сайте комитета и на портале «Наследие.Дом.рф».

— От Татарстана с учетом мнения органов местного самоуправления предложено всего 16. Ничтожно малая цифра, — сказал Гущин о втором сайте. — Вижу здесь резервы для нашей совместной работы.

Влияет на это, по словам главы комитета, и упрощение работы с ОКН (скажем, при ремонте инженерных систем не требуется проектная документация и разрешения на проведение таких работ).

— Уже сегодня предлагается сократить сроки представления отчетной документации с 90 до 60 дней, сроки выдачи разрешения — с 30 до 10 рабочих дней. Уважаемый Роман Алексеевич! — сказал Гущин, обращаясь к главе Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роману Рыбало. — Бесспорно, это позитивные изменения. Но хотел бы попросить подойти к таким нововведениям взвешенно, с учетом ограниченного штата региональных органов охраны и недостаточного уровня цифровой зрелости отрасли.

Рыбало, к слову, запомнился журналистам предложением сделать чак-чак объектом охраны исторического поселения Казани: «Это полушутка, но в то же время и полусерьезно».

Роман Рыбало: ситуация со специалистами напоминает весы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Вообще отсутствуют художники-реставраторы по станковой и монументальной живописи»

Между тем велики затраты на восстановление ОКН и в связи со стоимостью реставрационных материалов (специальных составов, гидроизоляционных и антикоррозионных материалов для защиты), есть проблемы с наличием реставрационного кирпича и изразцов, отметил Гущин и вновь поднял проблему квалифицированных рабочих кадров, указав, что сейчас в Татарстане таковых 245.

— Из них 18 по каменному зодчеству, 16 по деревянному, девять по кровельным покрытиям, один позолотчик. Вообще отсутствуют художники-реставраторы по станковой и монументальной живописи, — сказал он.

К слову, сам Гущин в прошлом году прошел курс профессиональной переподготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» в Национальном исследовательском институте культурного наследия.

— Может быть, надо не что-то наращивать, а что-то трансформировать, привнести изменения, потому что у нас есть конкретные цифры приема? — задавалась вопросом Лейла Фазлеева, сделав вывод, что в республике может появиться методический ресурсный центр.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Это весы, небольшие, — комментировал Рыбало. — С одной стороны, нехватка специалистов, с другой стороны, есть такие моменты, когда специалистов Министерство культуры аттестовывает, а они торгуют на рынке, но не занимаются реставрацией, потому что они не нужны реставрационным компаниям.

Гущин согласился: «Есть проблема, когда наши подрядные организации, заказчики привлекают специалистов из других субъектов — Ярославля, Питера, Москвы, Вологды. И обозначил запрос, что в Казани нужен образовательный процесс. Журналисты напомнили, что разговоры о центре ведутся уже лет пять, с момента образования комитета.

— Основных специалистов готовит Казанский государственный архитектурно-строительный университет, — отвечал Гущин. — Есть попытки в КФУ, есть кафедра архитектуры и дизайна, мы с ректором прорабатывали эти вопросы. Нужно решать вопросы целевого набора, бюджетных мест, с финансированием. Сделать центр где-то в поле, без базы, без объектов деревянного зодчества, невозможно. Есть попытки создать реставрационные площади, но это только попытки. Назрела необходимость комплексной профплощадки, где решали бы вопросы образования и производства материалов. К сожалению, Татарстан мало что производит для реставрации.

1 / 44 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров