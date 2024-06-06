Лето в городе: свадебные обряды, игры на Кабане, альтернативщики в парке Горького

Мэрия Казани ждет керамистов на конкурс, а неженатых — на танцы

Фото: Максим Платонов

В Казани с закрытия сезона татарской детской театральной студии «Апуш» началась серия летних мероприятий, посвященных национальным проектам. В частности, принять участие в конкурсах предлагают мастерам декоративно-прикладного искусства, драматургам и просто языковым активистам. По четвергам на озере Кабан вновь будут устраивать танцы.



Конкурсы: театральный, декоративно-прикладной и языковой

К празднику студия «Апуш» готовилась целый месяц, рассказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. В нем участвовали все филиалы — «Сайдәш», «Чулпан», «Московский» и студия «Апуш. Нәниләр».

Какие спектакли будут ставить эти филиалы, станет известно по итогам конкурса пьес для детей и подростков на татарском языке «Алмачуар». Начальник отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома Казани Айсылу Лерон пояснила, что принять участие в состязании могут авторы старше 18 лет (гражданство не имеет значения, но работы должны быть написаны не ранее 2022 года).

Номинаций четыре: пьесы для детей до 10 лет и для подростков (11—16) для малого состава и большого состава участников (до 10 персонажей и больше). Тексты пьес принимают на почту организаторов конкурса. За победу полагаются денежные призы: первое место — 110 тысяч, второе и третье — 90 и 70 тысяч соответственно.

— В студии ходит много детей, всем им хочется участвовать в пьесах, а многоперсонажных пьес у нас почти нет, — отметила Айсылу Лерон.

— Что касается пьес с малым количеством персонажей, в школах, сами знаете, не так много детей, которые могут играть главных героев, поэтому они просят такие пьесы, — дополнила Гузель Сагитова, отметив, что конкурс рассчитан и на репертуарные театры Поволжья, и указав, что организаторы ждут и «проблемные» пьесы, которые будут интересны подросткам.

Не только студии «Апуш» нужны детские пьесы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Наш «Апуш» пока работал со сказками, правда, мы уже во втором сезоне хотели поставить спектакль «Дети мои» по книге Гузель Яхиной с режиссером Айдаром Заббаровым, но теперь произведения автора использовать нельзя. Мы планируем работать с серьезными темами, поскольку сами подростки этого просят, — рассказала Сагитова. — Первый год дети учили язык, через сказки погружались в театральный мир. Возможно, такие сложные социальные темы станут направлением для отдельных студий.

В третий раз проводится конкурс проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем». Заявки на сайте принимаются до 30 июня, принять участие могут школьники, студенты и взрослые до 35 лет. Общий призовой фонд конкурса — два миллиона рублей. Такие короткие сроки Сагитова объяснила тем, что организаторы хотят изменить график:

— Мы всегда проводили конкурс поздно, и воплощение переходило на следующий год. В этот раз мы хотим завершить все в текущем году, а для проекта нужно хотя бы полгода. Когда есть дедлайн, начинаешь лучше думать.

Третий конкурс — «Саумы, Казан!»/«Здравствуй, Казань». Если в прошлом году заявки принимались от графиков и живописцев, то в этом году работы могут прислать мастера декоративно-прикладного искусства, по четырем направлениям: художественная обработка кожи, войлоковаляние, вышивка, керамика. Изделия должны датироваться 2024 годом, их фотографии принимают на почту до 20 июля, также надо будет указать ФИО, дату рождения, место работы или учебы, регалии, адрес проживания, контактный телефон, электронный адрес, описать свою работу. Потом, конечно, придется представить шедевр в реальности. Призеры получат по 100 тысяч, 85 тысяч и 65 тысяч рублей, а также примут участие в выставке, информация об их работе появится в буклете.

Для «Итиля» хедлайнера еще выбирают. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марийская свадьба, удмуртский перепеч, татарский фанк

Что касается фестивалей, традиционно мэрия Казани проводит три «этно-мероприятия». «Древо жизни»/«Байтирәк» объединяет крупнейшие по численности народы, проживающие в Татарстане. На этот раз его вновь проведут в парке им. Горького. 3 июля вечером здесь расскажут в первую очередь о свадьбах — татарских, русских, чувашских, мордвинских, марийских, удмуртских, кряшенских.

— В программе — интерактивы, связанные со свадебными обрядами. Желающие смогут послушать, к примеру, свадебные удмуртские песни. В планах сделать уголок бабушки-свахи. В этом году он тоже будет интерактивным. Этот формат популярен в интернете, а мы его выведем на площадку, — объяснила научный руководитель проекта «Древо жизни» Фанзиля Завгарова, пригласив неженатых казанцев и гостей города, пообещав, что их будут потчевать особенными праздничными блюдами.

В рамках подготовки к этому фестивалю, а также к многочисленным народным праздникам в Доме дружбы народов Татарстана сегодня пройдет семичасовой семинар «Свадьба народов Поволжья: вопросы сценической обработки», на него уже записалось почти 60 человек.

Первый танцевальный вечер популярного проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь») должен был пройти в четверг на берегу озера Нижний Кабан, но прогноз погоды спутал планы, так что желающих поплясать и поиграть ждут 13 июня: в первый раз поощрят участников прошлых лет. В дальнейшем любители народных танцев собираться будут еженедельно. Как пояснила артистка Государственного ансамбля песни и танца Татарстана и куратор проекта Алсу Магсумзянова, за основу взяли книгу Гая Тагирова «100 татарских фольклорных танцев»:



— Эту книгу мало кто открывает, а в ней Тагиров собрал песенно-танцевальные игры. Каждый вечер мы посвятим одной из них, будем учиться и играть, — рассказала Алсу Магсумзянова, добавив, что организаторы помогут найти пару для танцев и отправиться на фестиваль «Древо жизни».

Гузель Сагитова напомнила, что первоначально в «Хәрәкәттә — бәрәкәт» была даже йога, но потом организаторы решили сосредоточиться на татарских танцах, потому что они собирают очень много людей. Вспомнила, как однажды наблюдала татарина из Самары, мужчина плакал от восхищения: в Казани танцевали забытый, как ему казалось, танец его региона. А Алсу Лерон дополнила, что на праздник у Кабана активно приходят туристы, ведь здесь стираются любые языковые барьеры.

Наконец, предварительно 10 августа в парке им. Горького пройдет фестиваль новой этнической культуры «Итиль». Организаторы пока только определяют главных гостей музыкальной сцены. Что касается фестиваля «Сотворение», собравшего многонациональный состав музыкантов у «Чаши» в прошлом году — во главе с группой «Кино», то, по словам Гузель Сагитовой, его проведение зависит от того, смогут ли организаторы выиграть грант.