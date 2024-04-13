«Появилось желание сделать биеннале»

В Набережных Челнах дебаркадер стал пространством выставки

Фото: Радиф Кашапов

В Набережных Челнах на заброшенном дебаркадере-30 за мечетью «Тауба» открылась выставка камских художников «Стечение». Авторов объединили не через региональность, а по принадлежности к одной реке — Каме. В перспективах — дорасти до биеннале.

Заброшка в конце улицы Центральной

Дебаркадер-30 — из Городца. Его в 1957 году построили и установили на ГЭС в Набережных Челнах. В 1979 году местная акватория изменилась в связи с началом работы Нижнекамской ГЭС, под воду ушли сотни домов. Улица Центральная, в конце которой стоит дебаркадер, по сути, единственная историческая, оставшаяся от старых Челнов до прихода масштабной стройки. Здесь стоят несколько купеческих домов, склады, а завершает ее мечеть «Тауба», открытая в 1992 году.

«Лягушачья свадьба». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

За ней стоит дебаркадер, длиной в 65,4 и шириной в 15,2 метра. Пассажировместимость — 100 человек. Артем Силкин, директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», у которого также стоит дебаркадер, сходу отметил, что челнинский — в три раза больше. Перспективный объект.



Некоторое время он был рестораном (внутри можно увидеть фото пышного банкетного зала, где отмечала свадьбы половина города), потом стоял заброшенный, пока его не приобрел Тагир Сунгатуллин, генеральный директор ООО «РБР 16». Он обратился к Юлии Ахметзяновой, основателю фонда «Солнце внутри» и куратору проектов «Штаба ГЭС. Перезагрузка».

Юлия Ахметзянова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Она, в свою очередь, позвонила челнинской художнице Зульфие Илькаевой, работающей с публичной историей, трудным наследием и коллективной памятью. Достаточно долго Илькаева проработала в резиденции в Перми, откуда она привлекала Любовь Шмыкову, стипендиата Музея современного искусства «Гараж» и экс-куратора образовательных проектов и выставок в музее PERMM.

Сбор по реке

— Я поняла, что не хочу говорить только о воде, — комментирует Илькаева. — Хотелось рассказать о чем-то, связанном непосредственно с Камой. Дебаркадер был пристанью, он соединял города на Каме. Тагир хочет, чтобы он работал и как пристань. А я хотела бы, чтобы, помимо каких-то физических связей появились и культурные. Чтобы художники, люди знали друг друга, зрители через художников друг с другом общались. Так появилось желание сделать Камский биеннале. Надеюсь, мы когда-нибудь вырастем и до такого уровня.

Илькаева со Шмыковой решили объединить авторов, которые живут рядом с Камой. Предполагалось, что они просто предоставят какие-то свои работы. Но потом единогласно было решено сделать на дебаркадере что-то новое. В течение месяца разрабатывались идеи, после чего авторы за четыре дня смонтировали выставку. И, конечно, подружились, так что одна из целей Илькаевой достигнута.

«Идолы». Никита Гилев и Петр Стабровский. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В «Стечении» участвуют Edward Benkendorff, Данил Ахметшин, Никита Гилев, Оксана Кальченко, Анна Крюкова, Эльза Нафикова, Слава Нестеров, Нурия Нургалиева, Петр Стабровский, Ярослав Субботин, Адель Сулейманова, Камиль Шаймарданов и «контрольные отпечатки». Последний, к примеру, это фотограф Мартин Мухаметзянов, который снабдил снимки полевыми записями — они воспроизводятся с кассетников.

Популярный фотоспот — «Лягушачья свадьба» Славы Нестерова, напоминающий о былых днях дебаркадера. Там-сям встречают деревянные образы «Су анасы» от Ярослава Субботина. Челнинский автор Даниил Ахметшин на кухне выложил хозяйственное мыло в воду — оно постепенно превращается в жидкость. Адель Сулейманова устроила в закутке уютное пространство, в котором звучат голоса ее бабушки и дедушки, они поют «Сарманай».

«Пристань живая». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Мы находимся в живом ожидании»

Порой, впрочем, и не понять, что тут современное искусство, а что — случайное совпадение, оставшееся от прошлого. Главный арт-объект — это вода, в этом месте можно увидеть сразу три реки — Каму, Мелекеску и Челнинку.

— Мы никогда не ощущали связь с рекой. Мы себя не идентифицируем как людей на Каме. Река до сих пор нам недоступна, — обрисовывает проблему Ахметзянова, которая называет себя здесь «продюсером всего». К примеру, надо регулярно подзаряжать аппаратуру.



— Пристань живая, — объясняет Ахметзянова. — Где-то что-то подгнило, но продолжает жить. Она отплывает-приплывает, понтон подкосился. Мы находимся в живом ожидании. Сейчас идет стадия осмысления: куда дальше, что делаем, как присваиваем себе пространство. Все городские сообщества готовы участвовать. 70% человек, участвовавших в нашем опросе, назвали дебаркадер визитной карточкой Челнов.

Статус дебаркадера пока формулируется совместно с речным регистром. Но хочется, отмечают активисты, чтобы здесь вновь появилось судоходство.