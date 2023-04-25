Омари Гриняев: «Однажды я за день сыграл в регби, затем в американский футбол»

Игрок РК «Стрела» Омари Гриняев за 6 часов сыграл в России и Италии

Омари Гриняев — спортсмен-непредсказуемость. Он родился в Сыктывкаре, республике Коми. В советские времена эта республика прославилась тем, что, не располагая командами мастеров по хоккею с шайбой, воспитала сразу трех (!) олимпийских чемпионов в «шайбе». Виктор Жлуктов начинал играть в Инте, его партнер по тройке Сергей Капустин стартовал в Ухте, а Андрей Николишин — в Воркуте. Но сейчас, Республика Коми, в прошлом славившаяся своими лыжницами, например, Раисой Сметаниной, воспитывает таких пловцов, как член СК «Синтез» Николай Зуев, мини-футболистов и регбистов, как один в двух лицах, игрок казанской «Стрелы» Омари Гриняев, который рассказал о свое родине и спортивной карьере в авторской колонке для «Реального времени».

О малой родине

Матушка у меня русская, родившаяся в Коми АССР, где проживали ее родители, мои бабушка и дедушка, они, соответственно, жили еще во времена, когда это был Коми-Пермяцкий округ. По отцу у меня фамилия Курашвили, он чистокровный грузин, хотя его родители родом из Абхазии, где они жили в те времена, когда была Абхазская Автономная Республика, входившая в состав Грузинской ССР. В девяностые отец переехал в Республику Коми, где мои родители познаКОМИлись Там живет коми-угорский народ со своим языком. Близким и к финскому, и к венгерскому (Угорщина), одному из самых сложных в Европе.

Что мне нравится в Татарстане, тут многие разговаривают на татарском, чтят родной язык. Я это вижу и по нашей команде, когда игроки переходят на татарский в общении с родственниками, к сожалению, подобного в Коми, когда местные разговаривали бы на родном языке, такого я не замечал. Причем даже на государственном уровне, когда я учился в школе, то коми язык вводили в обучение, но это было на полуфакультативном уровне.

Омари Гриняев с бабушкой и дедушкой. Фото: официальный аккаунт Федерации регби России

О детском спорте

В хоккей с мячом мы играли с детства, поскольку это вид спорта доминирующий среди игровых в Коми, в свободное время мы ходили с дворовыми ребятами на конькобежный стадион. В целом множество моих одноклассников занимались бенди, затем я познакомился с рядом игроков местного «Строителя», когда еще жил в Сыктывкаре, но самостоятельно я там занимался мини-футболом, который начал обретать популярность в нулевые годы. В детских соревнованиях мы играли в зоне «Урал», со знаменитым «ВИЗом» из Екатеринбурга, и на наших глазах прямо создавалась команда «Новая генерация», которая начинала с низших дивизионов и поднималась до Суперлиги. Затем появилась команда МФК «Ухта» из одноименного города.В итоге сейчас сразу две команды нашего региона играют в Суперлиге. До окончания школы я играл в мини-футбол, был вратарем в дублях «Новой генерации», и по нашим годам рождения — 1993-му и 1994-му, мы были в полном порядке. Кстати, один из наших игроков — Андрей Рогачевский — затем был в дубле казанского «Рубина», а его младший брат — Игорь Рогачевский — тоже закончил Академию «Рубина», затем играл здесь в футбол и мини-футбол на первенстве республики. Именно с Игорем мы много поиграли на родине, он был мегаталантливым, обладал ударом с двух ног, техничным, с пониманием футбола.

О большом футболе

Я, когда был уже в Москве, тренировался в дубле «Локомотива», Игорь Рогачевский забил там решающий гол за дубль «Рубина». А решение перебираться в Москву, мы с матушкой принимали, когда я учился в выпускном. Поскольку, даже находясь на подступах к основе «Новой генерации», я видел, как мои ровесники, те, кто чуть постарше, играли за зарплату порядка трех-пяти тысяч рублей. А это две тренировки в день и уровень команды Суперлиги. У нас в итоге только Саня Кригер уезжал играть за МФК «Синара». Было принято решение попробовать свой шанс в столице, если не в спорте, то в учебе. И в это время попал в систему московского «Локомотива», где оттренировался порядка полугода.

В итоге я через некоторое время переключился на другой футбол — американский. Получается, после миньки, футбола, уже на третью разновидность, попал в команду «Спартанцы». И ее путь мне напоминает путь нынешней «Стрелы», когда сложился очень дружный, самобытный коллектив со своей философией. У нас не было конкурентов ни в России, ни в СНГ, у нас здесь просто не было конкурентов. В то же время я познакомился с девушкой, которая занималась регби, и в будущем стала моей супругой. Она спросила: а почему ты не попробуешь свои силы в регби? Я подумал, а действительно. Одновременно закинул удочки в две команды, «ВВА» и «Славу», но в Монино мне, по сути, даже не ответили. Попросил скинуть хайлайты моей игры, хотя бы в американском регби, но даже не ответили. А в «Славе» ее менеджер Дмитрий Комаров согласовал мой переход. Мне тогда было 24 года, когда дебютировал, сыграл пару игр в сезоне за дубль. И против «Булавы» из Таганрога дебютировал в основе.

Фото: rugby-slava.ru

Перестройка по регби

Будучи в мини-футболе вратарем, понятно, что я не утруждал себя бегом. Перестроившись под американский футбол, а затем под регби, понятно, что я не просто осваивался в новом виде спорта, но и менял свой функционал. Если с ловлей мяча у меня не было проблем, все-таки это было умение, наработанное годами мини-футбола, плюс челночный бег на короткие расстояния, изменения направления в беге, то в регби надо было перестраиваться на бег на длинные дистанции, порядка 100 или 150 метров. В американском футболе это, кстати, тоже не требовалось, а в регби пришлось бегать очень много, и в первый сезон пришлось очень тяжело в процессе перестройки.

Тогда у «Славы» не было бюджета для того, чтобы комплектовать состав за счет покупок, и наш наставник Гия Амирханашвили просто делал из имеющихся у него в составе людей игроков-функцию. Не обязательно мега-таланта, но способного выполнить определенную задачу на поле, закрыть какую-либо позицию.

О бюджетах

Если говорить о деньгах, то в американском футболе их как не было, так и нет сейчас. Это абсолютно любительский вид спорта, для настоящих энтузиастов. В регби есть зарплаты, но, признаюсь, это не главная причина, по которой я перешел в этот вид спорта. Максимум, что было в «Спартанцах», так это то, что в последний мой сезон пребывания там, мы ездили на матчи Европейской лиги за счет спонсоров. Раньше даже это делали за свой счет, включая выступления за сборную страны, кроме одного международного турнира в Швейцарии. Аренда поля, экипировка, отпуск за свой счет при поездках на турниры. Что касается заработка, то я стал тренером не в фитнесе. Который разонравился мне примерно за пару месяцев, когда я попробовал это дело, а работал я тренером автогонщиков. В России есть детище Бориса Ротенберга СМП-ресинг, по другому РСКГ, Российская серия кольцевых гонок, и для гонщиков, ее участников, требовалась функциональная подготовка. Эта практика была подсмотрена в Европе, до определенной поры в России ее вообще не было, но мы первыми начали ее применять.

Схожесть американского футбола и регби в том, что и там и там все игроки на поле выполняют одну работу. Не может быть, как в любой из других игр, когда человек взял мяч, шайбу и забил, пробежав от ворот до ворот. Нет, все делают одну работу: все семеро в регби-7 или все 15 в классическом регби. Также было и в американском футболе, причем мы там были командой единомышленников, поскольку все платили взносы, а потом кто-то мог играть, а кто-то в это время сидеть на скамейке запасных, но все это для общего успеха. Первое, что понимаешь, попадая в любой из этих видов спорта, это то, что ты в системе и тебе не нужно ее перелопачивать, а постараться сделать ее лучше самим фактом нахождения в ней. Чтобы сделать ее лучше, необходимо следовать правилам системы, это первое, и максимально совершенствоваться самому, это второе. Я могу проиллюстрировать на собственном примере, когда полгода сидел на «банке» в «Славе» при тренере Леване Цабадзе, но у меня даже мысли не было сбавить требования к себе во время тренировочного процесса. И я считаю себя причастным к успехам команды, которая на тот момент поднялась на второе место в чемпионате. Я работал на тренировках, вне поля много помогал, в том числе будучи переводчиком, поскольку в команду тогда влилось много регбистов из ЮАР. У меня был эпизод, когда я отыграл за дубль «Славы» против «Московских драконов», после чего я поехал с другом в аэропорт, только там переоделся. Мы полетели в Германию, сделали пересадку, до Италии, и там, в Больцано, я играл в финале еврокубка по американскому футболу за «спартанцев». Так в течение шести часов я сыграл в регби, потом в американский футбол. Романтика!

Фото: strelarugby.ru

Переход в Казань

Как самые крутые вещи порой происходят, приглашение сюда возникло по щелчку пальцев. Спонтанно, но вовремя. По окончании сезона 2021 года мы перекинулись парой слов с директором «Стрелы» Альфредом Хисамовым, и он, как я понял, пробивал почву для моего перехода. А я уже решил для себя, что ухожу из «Славы».

И вот 27 декабря того года, я ехал в машине, а Сеть то ловила, то не ловила. И вот, когда телефон снова был в Сети, тут мне позвонил Альфред, и в конце разговора мы договорились о переходе, которому я очень рад.

Я уже говорил про коллектив, но в «Стреле» отличный менеджмент, и здесь сейчас топовое принятие решений в российском регби. Команда двигается поступательно, растет, это видно по медалям в «семерке», по играм в классическом регби, и по тому, как команда вышла из того тяжелого положения, в котором недавно пребывала. Я со многими ребятами общался, которые остались с того периода, они не просто здесь до сих пор, а счастливы от того, что приняли решение остаться в клубе. И очень классно, что получилось сохранить Джей Пи Нила, это алмаз нынешнего регби в России.

Помимо регби, я здесь попробовал создать свой бизнес, у меня собственная кофейня, по сути, место сбора практически всего клуба. Это первый опыт в плане общепита, хотя я учился этому ремеслу на направлении «гостинично-ресторанный бизнес» в РАНХИГС, но по получении диплома, чуть не дал себе зарок, что никогда не свяжу свою жизнь с общепитом, поскольку это сложный и достаточно неблагодарный труд. Но мы с коллегами любим попить кофе, да и просто покушать после тренировки, а здесь, на районе, в этом направлении определенный дефицит, и так сложилось, что появилось помещение, в моем родном Сыктывкаре была знакомая бариста, с которой мы пересеклись во время моей поездки в родной город, и так все сложилось: потребности команды, дефицит подобных заведений в месте нашего обитания — все это привело к появлению моей кофейни.

