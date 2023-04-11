День в истории: первый цирк Казани, премьера фильма «Я шагаю по Москве» и защита трудящихся

Чем примечательна дата 11 апреля?

Сегодня, 11 апреля, День Конституции Республики Крым, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, а также День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ. В разные годы и столетия в этот день вышел первый номер газеты «Казанский телеграфъ», в Казани открылся первый стационарный цирк, на восточном побережье Средиземного моря был основан город Тель-Авив, в Германии узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание, в СССР состоялась премьера кинокартины «Я шагаю по Москве». Родились в этот день советский футболист Георгий Ярцев, российский ученый Николай Девятков. Умерли немецкий химик Юлиус Мейер, американский писатель Курт Воннегут, советский режиссер Леонид Быков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый цирк и «Казанский телеграфъ»

11 апреля 1890 года в самом центре Казани открылся первый стационарный цирк. Он находился в районе нынешнего Черного озера, на Чернышевского. Открыли его братья Дмитрий и Аким Никитины. В первоначальном виде здание просуществовало почти 40 лет, а в 1928 году на том же месте возвели новый цирк, названный в честь восьмой годовщины Татарской АССР. В 1961 году его закрыли из-за аварийного состояния, а спустя время полуразрушенное здание и вовсе сгорело. Открытие нового здания — «летающей тарелки» — Казанского цирка состоялось 9 декабря 1967 года, оно радует жителей и гостей Казани до сих пор.

Фото: Игорь Алексеев/wikipedia.org/Общественное достояние

11 апреля 1893 года в свет вышел первый номер газеты «Казанский телеграфъ». Основателем и редактором газеты стал Николай Ильяшенко, а его жена выступила издателем. Сами журналисты активно писали, что основная задача газеты — «служить верным, беспристрастным отражением нужд и потребностей Волжско-Камского края и Казани». Соответственно, особое внимание уделялось общественным, политическим и культурным темам. «Казанский телеграфъ», пользовавшийся большим спросом у публики, закрылся в 1917 году под давлением революционных обстоятельств. Однако в 1990 году казанский журналист Андрей Морозов попробовал возобновить работу газеты. Еще одну попытку в 2006 году предпринял Алексей Демин — газета представляла собой оппозиционное издание, но ощутимого политического веса в Казани не имела.

11 апреля 1990 года в Казани стартовала первая сессия нового Верховного совета Татарской АССР, которая продлилась до 17 апреля того же года. Главным событием сессии стали выборы председателя Верховного совета Республики Татарстан. Избрали Минтимера Шаймиева — за него проголосовало 70,6% избирателей. 17 апреля 1990 года народные депутаты приняли решение по составу Совета министров и утвердили в должности его председателя Мухаммата Сабирова.

Сессия Верховного совета Татарской ССР. 1990 год. Фото protatarstan.ru

Премьера фильма «Я шагаю по Москве» и «Рагу из синей птицы»

11 апреля 1964 года в московском кинотеатре «Россия» впервые показали фильм режиссера Георгия Данелии и сценариста Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». В основе кинокартины события одного дня, которые приключились с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой. Фильм стал кинематографическим дебютом для ряда актеров, в том числе для Никиты Михалкова, впервые исполнившего главную роль.

11 апреля 1982 года в «Комсомольской правде» появилась статья «Рагу из синей птицы», критикующая творчество музыкальной группы «Машина времени». Автор статьи Николай Кривомазов обвинил группу в нежелании петь «нужные песни». После этого неравнодушные фанаты завалили редакцию письмами с сообщениями типа «Руки прочь от «Машины!».

Фото: ILO photo/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

День создания МОТ

11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, признание прав человека в сфере труда. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году, всего на ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. МОТ разрабатывает и принимает международные трудовые нормы, подготавливает международные программы по улучшению условий труда и жизни трудящихся, а также содействует предотвращению безработицы, защите трудящихся от несчастных случаев на производстве и заботится об обеспечении пожилых работников и инвалидов.

11 апреля в мире отмечают День борьбы с болезнью Паркинсона. Именно 11 апреля 1755 года родился английский врач Джеймс Паркинсон, известный по своей работе 1817 года «Эссе о дрожащем параличе». Дать имя этому состоянию в честь коллеги предложил Жан-Мартен Шарко, учитель Зигмунда Фрейда и основатель нового учения о психогенной природе истерии.