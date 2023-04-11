День в истории: первый цирк Казани, премьера фильма «Я шагаю по Москве» и защита трудящихся
Чем примечательна дата 11 апреля?
Сегодня, 11 апреля, День Конституции Республики Крым, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, а также День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ РФ. В разные годы и столетия в этот день вышел первый номер газеты «Казанский телеграфъ», в Казани открылся первый стационарный цирк, на восточном побережье Средиземного моря был основан город Тель-Авив, в Германии узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание, в СССР состоялась премьера кинокартины «Я шагаю по Москве». Родились в этот день советский футболист Георгий Ярцев, российский ученый Николай Девятков. Умерли немецкий химик Юлиус Мейер, американский писатель Курт Воннегут, советский режиссер Леонид Быков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Первый цирк и «Казанский телеграфъ»
11 апреля 1890 года в самом центре Казани открылся первый стационарный цирк. Он находился в районе нынешнего Черного озера, на Чернышевского. Открыли его братья Дмитрий и Аким Никитины. В первоначальном виде здание просуществовало почти 40 лет, а в 1928 году на том же месте возвели новый цирк, названный в честь восьмой годовщины Татарской АССР. В 1961 году его закрыли из-за аварийного состояния, а спустя время полуразрушенное здание и вовсе сгорело. Открытие нового здания — «летающей тарелки» — Казанского цирка состоялось 9 декабря 1967 года, оно радует жителей и гостей Казани до сих пор.
11 апреля 1893 года в свет вышел первый номер газеты «Казанский телеграфъ». Основателем и редактором газеты стал Николай Ильяшенко, а его жена выступила издателем. Сами журналисты активно писали, что основная задача газеты — «служить верным, беспристрастным отражением нужд и потребностей Волжско-Камского края и Казани». Соответственно, особое внимание уделялось общественным, политическим и культурным темам. «Казанский телеграфъ», пользовавшийся большим спросом у публики, закрылся в 1917 году под давлением революционных обстоятельств. Однако в 1990 году казанский журналист Андрей Морозов попробовал возобновить работу газеты. Еще одну попытку в 2006 году предпринял Алексей Демин — газета представляла собой оппозиционное издание, но ощутимого политического веса в Казани не имела.
11 апреля 1990 года в Казани стартовала первая сессия нового Верховного совета Татарской АССР, которая продлилась до 17 апреля того же года. Главным событием сессии стали выборы председателя Верховного совета Республики Татарстан. Избрали Минтимера Шаймиева — за него проголосовало 70,6% избирателей. 17 апреля 1990 года народные депутаты приняли решение по составу Совета министров и утвердили в должности его председателя Мухаммата Сабирова.
Премьера фильма «Я шагаю по Москве» и «Рагу из синей птицы»
11 апреля 1964 года в московском кинотеатре «Россия» впервые показали фильм режиссера Георгия Данелии и сценариста Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». В основе кинокартины события одного дня, которые приключились с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой. Фильм стал кинематографическим дебютом для ряда актеров, в том числе для Никиты Михалкова, впервые исполнившего главную роль.
11 апреля 1982 года в «Комсомольской правде» появилась статья «Рагу из синей птицы», критикующая творчество музыкальной группы «Машина времени». Автор статьи Николай Кривомазов обвинил группу в нежелании петь «нужные песни». После этого неравнодушные фанаты завалили редакцию письмами с сообщениями типа «Руки прочь от «Машины!».
День создания МОТ
11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, признание прав человека в сфере труда. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году, всего на ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. МОТ разрабатывает и принимает международные трудовые нормы, подготавливает международные программы по улучшению условий труда и жизни трудящихся, а также содействует предотвращению безработицы, защите трудящихся от несчастных случаев на производстве и заботится об обеспечении пожилых работников и инвалидов.
11 апреля в мире отмечают День борьбы с болезнью Паркинсона. Именно 11 апреля 1755 года родился английский врач Джеймс Паркинсон, известный по своей работе 1817 года «Эссе о дрожащем параличе». Дать имя этому состоянию в честь коллеги предложил Жан-Мартен Шарко, учитель Зигмунда Фрейда и основатель нового учения о психогенной природе истерии.
комментарии
Старое здание цирка на Черном Озере тоже было похоже на "летающую тарелку".